Zabójstwo ciężarnej kobiety w Niemczech. Podejrzewany zatrzymany w Polsce
Do zabójstwa ciężarnej kobiety doszło 20 października na terenie Niemiec. W czwartek rano polscy policjanci otrzymali od strony niemieckiej informację, że podejrzewany o tę zbrodnię jest 43-letni Marek R. obywatel Polski.
"Za mężczyzną wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Istotne znaczenie miała informacja, że poszukiwany może przemieszczać się w kierunku Polski" - informuje zachodniopomorska policja.
43-latek zatrzymany w Szczecinie
Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ustalili, gdzie może przebywać 43-latek. Do zatrzymania doszło krótko po godzinie 12 na jednej z ulic Szczecina.
"Dziś z zatrzymanym mają być prowadzone dalsze czynności procesowe związane z realizacją Europejskiego Nakazu Aresztowania" - dodaje policja.