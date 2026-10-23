Szczecin Zabójstwo ciężarnej kobiety w Niemczech. Podejrzewany zatrzymany w Polsce Oprac. Svitlana Kucherenko |

Był poszukiwany za zabójstwo kobiety w Niemczech. 43-latek zatrzymany w Szczecinie Źródło wideo: Zachodniopomorska policja Źródło zdj. gł.: Policja zachodniopomorska

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Do zabójstwa ciężarnej kobiety doszło 20 października na terenie Niemiec. W czwartek rano polscy policjanci otrzymali od strony niemieckiej informację, że podejrzewany o tę zbrodnię jest 43-letni Marek R. obywatel Polski.

"Za mężczyzną wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Istotne znaczenie miała informacja, że poszukiwany może przemieszczać się w kierunku Polski" - informuje zachodniopomorska policja.

43-latek zatrzymany w Szczecinie

Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ustalili, gdzie może przebywać 43-latek. Do zatrzymania doszło krótko po godzinie 12 na jednej z ulic Szczecina.

43-latek podejrzewany o zabójstwo ciężarnej zatrzymany w Szczecinie Źródło zdjęcia: Policja zachodniopomorska

"Dziś z zatrzymanym mają być prowadzone dalsze czynności procesowe związane z realizacją Europejskiego Nakazu Aresztowania" - dodaje policja.