Zabawkowy samochód wysłany za granicę miał w środku prawie 200 tabletek z narkotykiem

W trakcie rutynowej kontroli przesyłek wysyłanych za granicę funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli prawie 200 tabletek ze środkiem odurzającym. Były schowane w zabawkowym samochodzie. Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Trzeciego października 2023 roku funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzali kontrolę przesyłek wchodzących do Polski i wysyłanych za granicę. Podczas działań w jednej z firm kurierskich działającej na terenie województwa zachodniopomorskiego do kontroli wykorzystano mobilne urządzenie RTG.

Do szczegółowej kontroli została wyznaczona przesyłka, której zdjęcie rentgenowskie dało funkcjonariuszom podstawy do przeprowadzenia szczegółowej kontroli. Miała ona trafić do odbiorcy w Stanach Zjednoczonych.