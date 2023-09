Wypadek samolotu przy starcie. Jedna osoba ranna

Dyrektorka szczecińskiego aeroklubu w rozmowie z reporterką TVN24 Natalią Madejską przekazuje, że w zdarzeniu brał udział prywatny ultralekki samolot. - Pilot miał uprawnienia, ubezpieczenie oraz badania lekarskie. Wszystko zostało sprawdzone i było w porządku - podkreśla. Jak opisuje, pogoda jest idealna, w Szczecinie praktycznie nie wieje. - Rozpoczęli procedurę startu, ale nie oderwali się od ziemi - relacjonuje. To pracownicy i dyrekcja aeroklubu zawiadomili służby. To, co się stało, zostało też zgłoszone do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.