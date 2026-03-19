Wyciągnął pistolet i groził innemu kierowcy na drodze

Do zdarzenia doszło w Szczecinie

46-letniego mieszkańca Szczecina zatrzymali policjanci po awanturze, jaką wywołał na jednej z ulic. Mężczyzna groził innemu kierowcy. Podczas kłótni wyciągnął pistolet i skierował go w kierunku adwersarza.

- To był przedmiot przypominający broń, dlatego interweniowali funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, którzy działali wspólnie z policjantami zajmującymi się sprawami kryminalnymi. Mężczyzna został ujęty bezpośrednio po zdarzeniu - poinformował asp. Paweł Pankau oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Pistolet ASG przejęty przez policjantów Źródło: KMP w Szczecinie

Mężczyzna został zatrzymany. Pistolet, którym groził na ulicy, okazał się bronią pneumatyczną ASG, na którą nie jest wymagane zezwolenie.

Policjanci ustalili, że mężczyzna prowadził samochód wbrew dożywotniemu zakazowi sądowemu. Podczas przeszukania lokalu 46-latka policjanci znaleźli metalowe kulki do pistoletu, rośliny konopi i blisko osiem gramów suszu roślinnego.

Mężczyzna usłyszał kilku zarzutów. Dotyczą one jazdy samochodem mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, grożenia innemu kierowcy w celu wymuszenia określonego zachowania, uprawy konopi oraz posiadania narkotyków.

Po zatrzymaniu mężczyzna został objęty policyjnym nadzorem. Ma zakaz opuszczania kraju. Będzie odpowiadał z wolnej stopy. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura, która będzie decydować o dalszym toku postępowania.

Mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Opracował Rafał Molenda /tok