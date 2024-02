Wybuch butli z gazem, jedna osoba ranna. Budynek nie nadaje się do zamieszkania

czytaj dalej

Flagowy program PiS "Laptop dla ucznia" zagrożony. Powód? Rząd Mateusza Morawieckiego nie ogłosił przetargu, nie zabezpieczył finansowania, i - co najważniejsze - nie wynegocjował z Komisją Europejską zgody na zakup laptopów z KPO. - Niech teraz Czarnek, Cieszyński i spółka wytłumaczą uczniom, że przez nieudolność PiS nie dostaną we wrześniu laptopów - mówi nam polityk nowej koalicji rządowej. I dodaje: - Oni dobrze wiedzieli, że nie dostaną na to kasy i nic z tym nie zrobili. W nowym odcinku programu "Wybory kobiet" Arleta Zalewska z "Faktów" TVN ujawniła dokument, który trafił na biurko ministrów z PiS, a który odsłania serię błędów popełnionych przy przygotowaniu tego programu.