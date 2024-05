czytaj dalej

Do trzech ataków na polskich funkcjonariuszy doszło w przeciągu kilku godzin na granicy polsko-białoruskiej. W okolicach Dubicz Cerkiewnych nasz żołnierz został ugodzony nożem. Kilka godzin wcześniej migranci zaatakowali też Straż Graniczną - rozbitą butelką i kijem, do którego także przytwierdzony był nóż. Tam także doszło do ugodzenia funkcjonariusza. W żadnym z przypadków życiu rannych nic nie grozi.