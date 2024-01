Wieloletni spór zakończony. Szczecińskie nabrzeże własnością miasta

Wieloletni spór

15 listopada 2017 roku Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową przeciwko Polsteam – Żegluga Szczecińska sp. z o.o., o wydanie nieruchomości znanych jako Bulwar Chrobrego i Nabrzeże Wieleckie w Szczecinie w celu wyjaśnienia trwających od wielu lat wątpliwości co do ważności umowy, na podstawie której przeniesiono na spółkę prawo wieczystego użytkowania.

Plany na przyszłość: rewitalizacja

Podczas konferencji prasowej 9 stycznia 2024 roku prezydent miasta, Piotr Krzystek poinformował o ugodzie i przejęciu przez miasto dwóch nieruchomości. - Bulwar Chrobrego wraca w ręce miasta i samorządu, które najlepiej zadbają o to miejsce. To tutaj odbywają się największe imprezy żeglarskie, to tutaj w tym roku będziemy gościć finał regat the Tall Ships Races. Dzięki zawartej ugodzie nie będziemy musieli już ponosić dodatkowych kosztów związanych z najmem - dodał.