W pożarze mieszkania zginęła jedna osoba. 46-latek w areszcie

O aresztowaniu podejrzanego 46-latka poinformowała nas w piątek prokurator Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Chodzi o pożar, który wybuchł około godziny 21 we wtorek w Szczecinie.

Paliło się mieszkanie na parterze w budynku pięciopiętrowym przy ulicy Barnima. Jak przekazał nam asp. Dariusz Schacht, oficer prasowy KW PSP, ewakuowano łącznie 14 osób, żadna z nich nie wymagała hospitalizacji. Jedna osoba zginęła.

Zarzuty i areszt

Prokurator Julia Szozda przekazała, że 46-latek usłyszał zarzuty sprowadzenia pożaru, który zagrażał życiu lub zdrowiu wielu osób. W pożarze jest ofiara śmiertelna, dlatego sprawcy grozi do 15 lat więzienia.

Decyzją sądu 46-latek trafił na dwa miesiące do aresztu.

