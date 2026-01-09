W pożarze mieszkania zginęła jedna osoba. 46-latek w areszcie

O aresztowaniu podejrzanego 46-latka poinformowała nas w piątek prokurator Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Chodzi o pożar, który wybuchł około godziny 21 we wtorek w Szczecinie.
Paliło się mieszkanie na parterze w budynku pięciopiętrowym przy ulicy Barnima. Jak przekazał nam asp. Dariusz Schacht, oficer prasowy KW PSP, ewakuowano łącznie 14 osób, żadna z nich nie wymagała hospitalizacji. Jedna osoba zginęła.
Zarzuty i areszt
Prokurator Julia Szozda przekazała, że 46-latek usłyszał zarzuty sprowadzenia pożaru, który zagrażał życiu lub zdrowiu wielu osób. W pożarze jest ofiara śmiertelna, dlatego sprawcy grozi do 15 lat więzienia.
Decyzją sądu 46-latek trafił na dwa miesiące do aresztu.
Autorka/Autor: MAK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Marek Kornacki