Zabójstwo w Szczecinie. Zatrzymano 25-latka

Wyrok w sprawie oskarżonych o zabójstwo mężczyzny na Wyspie Puckiej w Szczecinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Szczecinie

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Na początku tygodnia szczecińscy policjanci otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonego pracodawcy, który poinformował funkcjonariuszy, że jeden z jego pracowników nie pojawia się w pracy od dwóch dni. Z mężczyzną nie było kontaktu, a jego mieszkanie było zamknięte. Policjanci udali się pod wskazany adres, by sprawdzić, co się stało.

Znaleziono ciało mężczyzny. "Stan mężczyzny wskazywał na brak funkcji życiowych, co zostało potwierdzone przez przybyły zespół ratownictwa medycznego" - podała Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Szczecińscy policjanci zatrzymali 25-latka podejrzanego o zabójstwo Źródło zdjęcia: KMP w Szczecinie

Mundurowi rozpoczęli poszukiwania osoby, która mogła mieć związek ze śmiercią. Po kilku godzinach zatrzymano 25-letniego mieszkańca jednej z podszczecińskich miejscowości.

Szczecińscy policjanci zatrzymali 25-latka podejrzanego o zabójstwo Źródło zdjęcia: KMP w Szczecinie

"25-latek usłyszał zarzut i przebywa w areszcie, a w sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem prokuratury. Podejrzanemu za zabójstwo grozi nawet dożywotni pobyt w więzieniu" - przekazała szczecińska policja.

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