Gminy się zgodziły, krok bliżej nowego parku narodowego - Doliny Dolnej Odry

Spot telewizyjny Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Trzy zachodniopomorskie gminy wyraziły zgodę na utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało, że utworzenie parku podzielono na dwie części.

Kluczowe fakty: Radni Szczecina, Widuchowa i Kołbaskowa przyjęli uchwały w sprawie planowanego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Teraz sprawą zajmą się rady powiatów oraz zachodniopomorski sejmik.

W drugim etapie park ma być powiększony o tereny gminy Gryfino.

W Polsce są obecnie 23 parki narodowe, a w planach co najmniej sześć kolejnych.

Ważnym elementem, który wpłynął na pozytywne przegłosowanie przez gminy uchwał o powstaniu parku, było podpisanie w styczniu tego roku listu intencyjnego pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska a Rybacką Spółdzielnią "Regalica" oraz Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Szczecinie.

Mikołaj Dorożała, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i główny konserwator przyrody zaznaczył, że bez wędkarzy i rybaków, park nie mógłby powstać.

- Wielokrotnie rozmawialiśmy o potrzebie uwzględnienia tej lokalnej perspektywy. Tak naprawdę to szansa na rozwój, inwestycje czy ochronę przyrody. To wędkarze i rybacy są na tych terenach na co dzień i mogą obserwować pewne procesy - wyjaśnił. - Dzisiaj mówimy o terenie, który ma być parkiem wodnym, a nie leśnym - dodał.

Podpisane porozumienie ma gwarantować zabezpieczenie interesów rybaków i wędkarzy, w tym m.in. uczestnictwo w wyznaczaniu obszarów turystycznych czy przedstawicielstwo w radzie naukowej parku.

"Ten park bez wędkarzy i rybaków nie mógłby powstać" Źródło: TVN24

Gminy przegłosowały uchwały

Szczecińscy politycy przegłosowali uchwałę określającą granice Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry i jego otuliny, choć wśród radnych nie było zgodności. Podczas ostatniej sesji rady miasta, radny Przemysław Słowik powiedział, że cel jest szczytny i bardzo dobry. - To historyczny moment, bo przerywamy trwający prawie ćwierć wieku impas w powoływaniu nowych parków narodowych - zaznaczył.

Krzysztof Romianowski, powiedział z kolei, że klub Prawa i Sprawiedliwości nie poprze uchwały, ponieważ powstanie parku budzi duże obawy. - Przede wszystkim jeśli chodzi o żeglowność Odry, o czym już niejednokrotnie mówiliśmy, i są to obawy, których my dajemy dużą wiarę, że może tak być - powiedział.

Ostatecznie 22 radnych zagłosowało za uchwałą, sześciu było przeciwko.

Andrzej Stachura, zastępca wójta gminy Widuchowa, przekazał, że do urzędu trafiły dokumenty z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie parku. - Powstanie parku narodowego umożliwi zadbanie o środowisko Międzyodrza. Jest również szansą rozwoju gmin, w których obrębie będzie działać. Ponadto, gminy w ramach subwencji ekologicznej otrzymają pieniądze na inwestycje, które są dla tego regionu szansą na poprawę życia - powiedział.

Podczas ostatniej sesji rady gminy Widuchowa, radni wyrazili zgodę na utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Paweł Wróbel, wójt gminy powiedział, że warto działać dla dobra regionu i swojej gminy. - Od samego początku dla nas najważniejsze było ograniczenie otuliny do terenu Międzyodrza, podpisanie porozumienia z wędkarzami i rybakami oraz lokalizację jednego z ośrodków edukacyjnych parku w Widuchowej. Wszystko to zostało uregulowane - powiedział.

13 radnych zagłosowało za, dwóch był przeciw.

Radni z Kołbaskowa jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie projektu utworzenia parku.

"Samorządowcy z Kołbaskowa podkreślili, że od samego początku popierali inicjatywę utworzenia Park Narodowy Doliny Dolnej Odry i są przekonani, że ten bezcenny obszar należy zachować dla przyszłych pokoleń" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Etapy powstawania parku narodowego

Wydział komunikacji medialnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazał, że w lutym 2025 roku odbyło się spotkanie z radnymi powiatu gryfińskiego, podczas którego radni zaproponowali etapowanie prac związanych z utworzeniem PNDDO, z uwagi na potrzebę wydłużenia czasu na podjęcie decyzji przez samorząd gminy Gryfino.

- Finalnie została podjęta decyzja o etapowaniu procesu. Dzięki temu nie zostanie zablokowana możliwość skorzystania przez te gminy z zalet, jakie niesie ze sobą utworzenie parku narodowego, jak chociażby możliwość sięgnięcia po środki z "subwencji ekologicznej" oraz środki dla gmin, na których terenie w 2025 roku zostanie utworzony park narodowy. Gmina Gryfino nadal może stać się częścią Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, jeżeli rada gminy podejmie w tej sprawie stosowną uchwałę - czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.

Pierwszy etap zakłada utworzenie parku na obszarze trzech gmin: Kołbaskowo, Widuchowa i Miasto Szczecin.

Granice parku i jego otuliny mają obejmować obszar Międzyodrza, ale z wyłączeniem kilku kanałów, w tym: Klucz-Ustowo, Gartz-Marwice oraz działki należącej do gminy Widuchowa na Międzyodrzu. Wyłączone mają być także drogi przebiegające przez ten teren, czyli autostradę A6 i drogę na Mescherin.

Etap I utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Drugi etap zakłada, że obecny obszar parku zostanie rozszerzony o obszar gminy Gryfino, jednak nie wiadomo kiedy ma to nastąpić.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaznacza, że oba ramiona Odry nie zostały włączone do obrębu parku i otuliny, więc prowadzenie rybactwa, żeglugi śródlądowej oraz utrzymanie śródlądowych dróg wodnych będzie cały czas możliwe.

"Otulina została poprowadzona głównie działkami będącymi międzywalem, pasem terenu leżącym od granicy rzeki do podstawy wału przeciwpowodziowego, po zewnętrznej stronie Międzyodrza. Otulina w żadnym miejscu nie wchodzi na tereny, gdzie prowadzona jest jakakolwiek działalność ludzka, poza samym Międzyodrzem" - czytamy na rządowej stronie.

Co ważne, zaznaczono także, że lokalizacja Parku i jego otuliny "nie będzie miała wpływu na proces budowlany dotyczący lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i inwestycyjnej na obszarze gmin, w których położony będzie projektowany Park".

Etap II utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

"Decyzja została podjęta bez żadnej konsultacji z władzami Gryfina"

Tomasz Miler, zastępca burmistrza Gryfina przekazał, że decyzja o etapowaniu powstawania parku narodowego została podjęta bez żadnej konsultacji z władzami Gryfina, zarówno z burmistrzem jak i radą miejską.

- Minister Mikołaj Dorożała w grudniu spotkał się z radnymi, zapowiedział rozpoczęcie procesu konsultacji, nie wywiązał się z tych zapowiedzi, zamiast tego wysłał list do mieszkańców, dziękując w nim za udział w konsultacjach. Ministerstwo nie przedstawiło nam żadnych dokumentów, nie mamy odpowiedzi za zadane pytania, rzekomo szykowana jest analiza SWOT, które jeszcze nie trafiła do samorządów - powiedział. - Informacje o tym, że "nie dołączymy" do grona gmin, tworzących park pojawiły się w mediach znacznie wcześniej niż my otrzymaliśmy taki sygnał, co udowadnia tezę, że była to decyzja podjęta przez ministerstwo, a nie samorząd Gryfina. Rada Gminy Gryfino nie otrzymała żadnego zapytania w tej sprawie, nie odbyło się żadne głosowanie - dodał zastępca.

Miler wyjaśnił, że władze Gryfina oczekują przedstawienia wizji parku, jaka będzie jego przyszłość, jakie są plany na ochronę przyrody i jak godzi się to z funkcją przeciwpowodziową naturalnego polderu. - Chcemy wiedzieć jak będzie wyglądała organizacja i funkcjonowanie Parku Narodowego oraz jak on wpłynie na życie mieszkańców, przedsiębiorców czy rolników - dodał.

Ważnym aspektem dla gryfińskich władz jest także kwestia finansowa, czyli jak zmieni to wysokość wpływów podatkowych, system otrzymywanych dotacji czy konsekwencje dla branży OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), w tym np. nowych przepisów ustalających odległość turbin wiatrowych od granic parku narodowego.

Trwa walka z czasem

Projekt rozporządzenia zostanie teraz skierowany do uzgodnień z poszczególnymi radami powiatów oraz z Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego. Potem projekt rozporządzenia wraz z projektem ustawy o utworzeniu parku narodowego zostanie skierowany na drogę legislacyjną oraz do konsultacji publicznych, w których uwagi będą mogli zgłosić wszyscy zainteresowani.

"Powstanie parku narodowego zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa. I co ważne, instytucja, jaką jest park narodowy, może również ubiegać się o środki unijne na inwestycje, na przykład na nowoczesne centra edukacji" - przypomina ministerstwo.

Utworzenie parku narodowego w 2025 roku daje możliwość skorzystania z unijnych pieniędzy ze "środków perspektywy finansowej 2021-2027".