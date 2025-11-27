Tramwaj wypadł z toru i uderzył w kamienicę

Do zdarzenia z udziałem tramwaju linii nr 11 doszło w centrum Szczecina w czwartek po godzinie 10.00. Pojazd jadący od strony Stoczni Szczecińskiej w kierunku Placu Rodła, wykoleił się między ulicami Dubois i Parkowa, a następnie uderzył w kamienicę przy ul. Parkowej 59.
Tramwajem podróżowało 7 osób, trzy z nich odniosły obrażenia. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że jedna z osób poszkodowanych ma uraz żeber.
Motorniczy tramwaju był trzeźwy. Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia.
Na miejscu jest już nadzór budowlany, który sprawdza, czy mieszkańcom nie zagraża niebezpieczeństwo. Uszkodzona została elewacja budynku oraz kilka okien, ale na razie nie ma decyzji o ewakuacji lokatorów.
Jak przekazał Wojciech Jachim, Rzecznik Tramwajów Szczecińskich, Spółka Tramwaje Szczecińskie wszczęła postępowanie mające na celu ustalenie przyczyn wykolejenia. Wstępnie wykluczono, że do zdarzenia doszło ze względu na stan torowiska. Uszkodzony tramwaj za pomocą dźwigu został postawiony na torach i odprowadzony do zajezdni Pogodno. Ruch kołowy i tramwajowy został wznowiony ok. 12.00.
