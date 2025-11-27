Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Tramwaj wypadł z toru i uderzył w kamienicę

Tramwaj wypadł z toru i uderzył w kamienicę
Tramwaj wypadł z toru i uderzył w kamienicę
Źródło: TVN24
Tramwaj linii 11 uderzył w kamienicę przy ul. Parkowej w centrum Szczecina. Trzy osoby zostały ranne, a służby ustalają przyczyny zdarzenia.

Do zdarzenia z udziałem tramwaju linii nr 11 doszło w centrum Szczecina w czwartek po godzinie 10.00. Pojazd jadący od strony Stoczni Szczecińskiej w kierunku Placu Rodła, wykoleił się między ulicami Dubois i Parkowa, a następnie uderzył w kamienicę przy ul. Parkowej 59. 

Tramwajem podróżowało 7 osób, trzy z nich odniosły obrażenia. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że jedna z osób poszkodowanych ma uraz żeber.

Tramwajem podróżowało siedem osób
Tramwajem podróżowało siedem osób
Źródło: TVN

Motorniczy tramwaju był trzeźwy. Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Do zdarzenia doszło na moście Piłsudskiego w Krakowie
Samochód kontra dwa tramwaje. Jeden wypadł z torów
Kraków
Tramwaj wykoleił się na pętli Marymont
Tramwaj wykoleił się na pętli
WARSZAWA
Utrudnienia na Bemowie. Trzy linie tramwajowe na objazdach (Zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie tramwajów na pętli, zablokowany przejazd
WARSZAWA

Na miejscu jest już nadzór budowlany, który sprawdza, czy mieszkańcom nie zagraża niebezpieczeństwo. Uszkodzona została elewacja budynku oraz kilka okien, ale na razie nie ma decyzji o ewakuacji lokatorów.

Przejezdny jest tylko jeden pas ruchu
Przejezdny jest tylko jeden pas ruchu
Źródło: TVN24

Jak przekazał Wojciech Jachim, Rzecznik Tramwajów Szczecińskich, Spółka Tramwaje Szczecińskie wszczęła postępowanie mające na celu ustalenie przyczyn wykolejenia. Wstępnie wykluczono, że do zdarzenia doszło ze względu na stan torowiska. Uszkodzony tramwaj za pomocą dźwigu został postawiony na torach i odprowadzony do zajezdni Pogodno. Ruch kołowy i tramwajowy został wznowiony ok. 12.00.

Źródło: Google Maps
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ng/PKoz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolsceSzczecinTramwajWypadki
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Kolejne wnioski odrzucone przez Nawrockiego. Tym razem chodzi o MSZ
Polska
Senator Wojciech Konieczny
Były wiceminister zdrowia pyta o 4 miliardy. "Zostały skonsumowane"
Piotr Wójcik
Pożar hali magazynowej w Gdańsku
Trzech mężczyzn oskarżonych po wielkim pożarze hali
Trójmiasto
Matcha, czyli sproszkowana zielona herbata
Chroni przed rakiem, teraz pomoże go zniszczyć? Chodzi o zieloną herbatę
Zdrowie
Rakieta Soyuz MS-28
Świąteczny lot w kosmos. Na pokładzie Amerykanin i Rosjanie
METEO
Prezydent Karol Nawrocki
Decyzje Nawrockiego "nie do zaakceptowania"
Polska
Policjanci zatrzymali poszukiwanych listami gończymi (zdjęcie ilustracyjne)
Agresywny gość w hotelu. Niszczył wyposażenie i atakował personel
Trójmiasto
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Decyzja sądu w sprawie podejrzanych o akty dywersji
Polska
imageTitle
Krwotoki mózgowe i pęknięta czaszka. Ledwo przeżył, właśnie wrócił
EUROSPORT
Zanieczyszczenie mikroplastikiem
Bakterie mogą przemieszczać się na mikroplastiku. Take te niebezpieczne
METEO
Maria Kurowska
"Bardzo proszę o 100 tysięcy dla każdego z nich". Ujawnili maile posłanki od Ziobry, tak się tłumaczy
Polska
imageTitle
Otworzyli furtkę dla Rosjan. "Przyszła pora"
EUROSPORT
Karetka uderzyła w drzewo
Karetka z pacjentkami uderzyła w drzewo. Nie żyje kierowca
rupia indyjska
"Wariacki odpływ". To najgorsza waluta na największym kontynencie
BIZNES
Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn
Zakrwawiony leżał przed blokiem, zmarł w szpitalu
Kujawsko-Pomorskie
Żołnierz z karabinem maszynowym i flagą Sudanu na mundurze wojskowym
Odrzucają propozycję zawieszenia broni od USA. "Najgorsza do tej pory"
Świat
imageTitle
"Myślą tylko o pieniądzach". Burza przed losowaniem grup mundialu
EUROSPORT
Budynek po konsulacie Rosji w Poznaniu
Rok po wyjeździe Rosjan weszliśmy do zamkniętego konsulatu. "Wyglądał jak escape room"
Paweł Łabęda, Filip Czekała
Konsulat generalny RP w Irkucku
Ruch Rosji, którego Polska się spodziewała
Świat
Rano przyjechał z powrotem
Ukradł busa, staranował bramę, a rano przyjechał nim z powrotem. Po pijanemu
Lublin
shutterstock_358667756
RPO o wyroku w sprawie małżeństw jednopłciowych. Nie ma wątpliwości
Polska
Małże są bioindykatorami
Najczulszy sprzęt pomiarowy. Jak przyroda mówi nam, co jest nie tak
Agnieszka Stradecka
akta
Przed sądem politycy, rektorzy, wykładowcy. Jest akt oskarżenia w aferze Collegium Humanum
Katowice
Pijany kierowca uderzył w radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzył w auto, które okazało się radiowozem. Pogrążył go alkohol
WARSZAWA
Chińskie działo "strzela 7 razy szybciej niż dźwięk"? Nie, to Berkowicz strzela kulą w płot
FAŁSZChińskie działo "strzela 7 razy szybciej niż dźwięk"? To Berkowicz strzela kulą w płot
Gabriela Sieczkowska
Tokio - siedziba koncernu Asahi
Nie tylko fabryki stanęły. Mogły wyciec dane nawet 1,5 miliona osób
BIZNES
Oskarżony o zabójstwo żony na styczniowej rozprawie
Zadał żonie 11 ciosów młotkiem w głowę. Ciało włożył do auta i zostawił na przejeździe kolejowym
Trójmiasto
Radosław Sikorski i Thomas Rose
Ambasador USA odpowiada Sikorskiemu: świat musi usłyszeć prawdę
Polska
Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT przylatujący z Warszawy wypadł z drogi kołowania po lądowaniu na lotnisku w Wilnie
"Śledztwo odpowie", dlaczego samolot LOT-u wypadł z pasa
Świat
imageTitle
Najdłuższe minuty w jego życiu. "Bardzo żenujące"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica