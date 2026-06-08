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Szczecin

Stracił kontrolę nad motocyklem i... prawo jazdy. Nagranie monitoringu

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Motocyklista runął na asfalt
Kraksa na skrzyżowaniu - motocyklista runął na asfalt
Źródło wideo: KMP w Szczecinie
Źródło zdj. gł.: KMP w Szczecinie
Motocyklista przewrócił się tuż po ruszeniu spod świateł. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu w centrum Szczecina. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawa trafi do sądu.

Kolizja na skrzyżowaniu ulic: Emilii Plater i Emilii Sczanieckiej w Szczecinie. Motocyklista przewrócił się po tym, jak ruszył z miejsca spod świateł podrywając przednie koło maszyny. Po przejechaniu kilku metrów na tylnym kole stracił panowanie nad motocyklem i runął na asfalt. Do zdarzenia doszło 4 czerwca - pierwszego dnia długiego weekendu.

Motocyklista runął na asfalt
Motocyklista runął na asfalt
Źródło zdjęcia: KMP w Szczecinie

W chwili upadku motocyklisty w pobliżu skrzyżowania przejeżdżał patrol drogówki. Policjanci zauważyli leżący motocykl i zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

Motocyklista runął na asfalt
Motocyklista runął na asfalt
Źródło zdjęcia: KMP w Szczecinie

- Kierującym był 45-letni mężczyzna. Był trzeźwy. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu - poinformowała Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

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Policjanci przypominają, że od 30 marca obowiązują przepisy, które zabraniają m.in. celowego wprowadzania pojazdu w poślizg czy doprowadzania do utraty przyczepności. Za drift lub jazdę na jednym kole kierowca może dostać mandat co najmniej 1500 zł, a jeśli stworzy zagrożenie - minimum 2500 zł. Policja zatrzymuje również prawo jazdy na 3 miesiące, a w skrajnych przypadkach grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
SzczecinmotocyklistaPolicja
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
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