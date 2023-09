"To może ocierać się o nieludzkie traktowanie". Adwokatka o wzywaniu pacjentek szczecińskiej ginekolożki

- Tylko sąd może decydować o ingerencji organów ścigania w tajemnicę lekarską - tak na antenie TVN24 adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram z Inicjatywy "Wolne Sądy" odniosła się do wzywania na komisariat pacjentek szczecińskiej ginekolożki. Jak poinformowały "Fakty TVN", dzieje się to na podstawie dokumentacji, która - zdaniem sądu - została zabezpieczona w sposób nieprawidłowy.

Renata Kijowska, reporterka "Faktów TVN" w sobotnim materiale powróciła do sprawy szczecińskiej ginekolożki, u której policja zajęła dokumentację pacjentek. Działania miały miejsce w styczniu. Po dwóch miesiącach lekarce zwrócono zabezpieczone karty pacjentek. Dr Maria Kubisa poczuła się poszkodowana i o działaniach zaalarmowała sąd. Ten - jak podkreśliła Renata Kijowska - uznał, że funkcjonariusze działali nieprawidłowo i zabrali za dużo. To jednak nie przeszkodziło we wzywaniu pacjentek lekarki na przesłuchanie w charakterze świadka.