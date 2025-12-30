Rzucali fajerwerkami koło stacji kolejowej. Czterech nastolatków zatrzymanych

Coraz częściej się dyskutuje o tym, czy nie wprowadzić ograniczeń, a nawet zakazu strzelania fajerwerkami (materiał ze stycznia 2025 roku) Źródło: Magda Łucyan/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło w niedzielę (28 grudnia) w okolicach stacji kolejowej PKP Szczecin-Gumieńce. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24. Nadkomisarz Anna Gembala, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie potwierdziła w rozmowie z nami zdarzenie.

- Około godziny 16 funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zatrzymali czterech nieletnich w wieku od 13 do 16 lat, który poruszali się w pobliżu stacji PKP, gdzie rzucali niewielkimi petardami. Tłumaczyli się, że petardy znaleźli - przekazała.

Na miejsce wezwano opiekunów

Funkcjonariusze skontaktowali się z opiekunami prawnymi chłopców, a ci następnie stawili się na miejscu i małoletni zostali przekazani pod ich opiekę.

- Ze zdarzenia sporządzono dokumentację, która zostanie teraz przekazana do sądu rodzinnego z artykułu dotyczącego demoralizacji nieletnich i to sąd będzie decydować o tym, co dalej wydarzy się w tej sprawie - wyjaśniła.

Policja przypomina, że dzieci nie mogą bawić się fajerwerkami.

"Sprzedaż fajerwerków lub petard osobom niepełnoletnim jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2" - czytamy na stronie policji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD