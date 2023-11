Ruszył nabór do Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina oraz oficerów łącznikowych The Tall Ships Races 2024

Wystartował nabór do Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina na przyszłoroczne regaty The Tall Ships Races. Poszukiwani są także oficerowie łącznikowi oraz wolontariusze, którzy pomogą podczas finału regat, który odbędzie się w Szczecinie. W tym roku miasto będą reprezentować 42 osoby na trzech szczecińskich jednostkach: Darze Szczecina, Zrywie i Urtice. Nie trzeba mieć umiejętności żeglarskich.

The Tall Ships Races to międzynarodowy zlot żaglowców połączony z regatami i imprezami okolicznościowymi. Miasta – gospodarze przygotowują program i atrakcje dla przybywających do nich żeglarzy z całego świata.