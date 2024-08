czytaj dalej

Co najmniej jedenaście tysięcy osób zostało ewakuowanych z rejonu krasnojarskiego w obwodzie biełgorodzkim w Rosji - podała rosyjska państwowa agencja TASS. Powodem jest ofensywa sił ukraińskich, które wtargnęły do sąsiedniego regionu. O ewakuację apelują do mieszkańców także władze obwodu kurskiego, gdzie 6 sierpnia doszło do największego wtargnięcia wojsk ukraińskich na terytorium Rosji od początku inwazji zbrojnej w lutym 2022 roku.