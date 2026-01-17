"Polska potęga na Bałtyku" ochrzczona. Prom Jantar Unity popłynie już 20 stycznia

Nowy prom „Jantar” został zaprezentowany przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Nasza reporterka była na pokładzie Źródło: TVN24

Nowy prom Jantar Unity popłynie ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i Ystad - powiedział w sobotę w nagraniu na platformie X premier Donald Tusk. Zbudowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej prom pasażersko-ładunkowy zacznie pływać na Bałtyku 20 stycznia.

Premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na platformie X przekazał informacje na temat promu Jantar Unity, którego chrzest odbył się w sobotę po południu w Szczecinie.

"Jantar Unity. Polska potęga na Bałtyku" - napisał szef rządu.

Jantar Unity. Polska potęga na Bałtyku. pic.twitter.com/Bq0F01Pdty — Donald Tusk (@donaldtusk) January 17, 2026

W sobotniej prezentacji nowego promu wzięli udział przedstawiciele rządu i parlamentarzyści. Chrzest jednostki odbył się po godzinie 15.

"Pływaj szczęśliwie po Morzu Bałtyckim"

Matką chrzestną nowego promu została Miłosława Błaszyk-Zjawińska, dyrektor pionu zarządzania w PŻM w Szczecinie. - Życzę temu statkowi, aby do ostatniego dnia swojej eksploatacji był właśnie tym Jantarem Bałtyku. Załodze życzę dobrej i satysfakcjonującej pracy, oraz tego, żeby szczęśliwie wracali do domu po każdym rejsie - mówiła do zebranych. Chwilę później nadała imię promowi. - Pływaj szczęśliwie po Morzu Bałtyckim, sław dobre imię marynarza, Polskiego armatora i Polskiego stoczniowca. Nadaje ci imię Jantar Unity - powiedziała. Po chwili w burtę promu uderzyła butelka z szampanem, rozległy się gromkie brawa i posypało konfetti.

Długość dwóch boisk piłkarskich

Szef rządu przekazał, że nowy prom popłynie ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i Ystad. Podkreślił, że wybudowany w Polsce - w Gdańskiej Stoczni Remontowej prom może zabrać 400 pasażerów; ma długość dwóch boisk piłkarskich.

"Pamiętacie słynną rdzewiejącą stępkę Morawieckiego? Tak mógł skończyć ten prom. Przez zaniedbania poprzedniej władzy niemal utonął w długach. Nasz rząd przeznaczył ponad miliard złotych na ratowanie tego przedsięwzięcia. Spłaciliśmy długi. Zaczęliśmy budowę. Przygotowaliśmy rozsądny biznesplan, który pomoże przywrócić polską potęgę na Bałtyku. Bo my robimy, nie gadamy" - dodał szef rządu.

Kancelaria premiera poinformowała w komunikacie, że pierwszy rejs z pasażerami zaplanowano na 20 stycznia o godz. 20:30 na trasie Świnoujście - Trelleborg. Odcinek ten prom pokona w 6,5 godziny.

Jest bardziej ekonomiczny niż stare jednostki

Kapitan ż.w. Adam Kowalski, który we wtorek wypłynie „Jantarem” w pierwszy rejs z pasażerami podkreślił, że nowy prom jest bardziej ekonomiczny niż stare jednostki. Jest np. dwa i pół razy większy niż "Gryf", a koszty eksploatacji są podobne. - Ekonomikę promu uzyskano dzięki poszerzeniu go - wyjaśnił. - Zastosowane są tu nowoczesne rozwiązania napędowe i balastowe, dzięki czemu uzyskano niższe zużycie paliwa - dodał.

Kpt. Kowalski podał, że „Jantar” ma wyporność 26 127 ton. Maksymalna masa ładunku to 9437 ton. Załadunek odbywać się będzie przez cztery rampy, po dwie na dziobie i rufie. Pasażerowie mogą korzystać z kabin w standardzie czterogwiazdkowego hotelu. Na pokładach znajdują się restauracje, bary, sklep, miejsce zabaw dla dzieci. Jest klimatyzacja, rekuperacja, wiele proekologicznych rozwiązań technologicznych. Atutem promu jest cichy napęd i zredukowanie wibracji.

Kadłub Jantara zdobią wielkie napisy „Polsca”

Prom Jantar Unity ma 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Jego linia ładunkowa to 4100 m, co oznacza, że będzie mógł transportować prawie 200 naczep. Oferuje 400 miejsc dla pasażerów. Załoga liczy 50 osób. Ma osiągać prędkość 19 węzłów.

Kadłub Jantara zdobią wielkie napisy „polsca”, oznaczające Polskę i Skandynawię. Taki nowy branding mają zyskać wkrótce wszystkie polskie promy operujące na Bałtyku. W ubiegłym roku rząd zdecydował o połączeniu, pod tym szyldem, promów Unity Line i Polferries (Polska Żegluga Bałtycka).

Jantar Unity to pierwszy od ponad 30 lat prom zbudowany dla polskiego armatora - Unity Line. Będzie to największa jednostka w polskiej flocie promowej operującej na Bałtyku z nowoczesnym napędem LNG wspomaganym układem bateryjnym (hybryda).