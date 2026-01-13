Logo strona główna
Szczecin

Proces w sprawie fikcyjnego zatrudnienia Dariusza Mateckiego. Poseł PiS stawił się jako świadek

Poseł PiS Dariusz Matecki w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum
Proces w sprawie fikcyjnego zatrudnienia Dariusza Mateckiego
Źródło: TVN24
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki stawił się w sądzie w Szczecinie jako świadek. Ma wyjaśnić swoje zatrudnienie w Lasach Państwowych, gdzie w latach 2020-2023 miał zarobić prawie 500 tysięcy złotych. Śledczy zarzucają byłym już dyrektorom Lasów Państwowych przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków.

Dariusz Matecki stawił się we wtorek w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum, by zeznawać w charakterze świadka w procesie trzech byłych dyrektorów Lasów Państwowych. Prokuratura również posłowi PiS postawiła zarzuty dotyczące jego fikcyjnego zatrudnienia, ale wyłączono je do odrębnego postępowania. Polityk od początku śledztwa zgadza się na podawanie jego danych.

We wtorek, przed wejściem na salę sądową, zapowiedział, że jako poseł złoży interpelację w sprawie audytu przeprowadzonego po zmianie władzy w Lasach Państwowych. Przekonywał, że audytor miał zarobić na tym więcej niż on sam w Lasach Państwowych.

Poseł PiS Dariusz Matecki w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum
Poseł PiS Dariusz Matecki w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum
Źródło: PAP/Marcin Bielecki
Wyjaśnienia Dariusza Mateckiego przed sądem

Rozpoczynając składanie wyjaśnień przed sądem, poseł PiS powiedział, że zanim został zatrudniony w Lasach Państwowych, na Uniwersytecie Szczecińskim napisał pracę naukową na temat wizerunku tej instytucji. Podkreślił, że wcześniej przez kilka lat wykonywał zlecenia dla Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące mediów społecznościowych. I takie też zadania wykonywał dla Lasów Państwowych.

Poseł PiS Dariusz Matecki w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum
Poseł PiS Dariusz Matecki w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum
Źródło: PAP/Marcin Bielecki

Polityk podkreślił, że jego zadaniem było przeciwdziałanie dezinformacji. Zarządzał kontem LP na Twitterze (obecnie serwis X). Wyjaśnił, że szkolił pracowników LP, którzy też tym się zajmowali. Poinformował też, że "ujednolicił kilkadziesiąt fanpage'ów" nadleśnictw. Dodał, że zajmował się m.in. "monitoringiem życia publicznego i politycznego dotyczącego LP", "współpracą z jednostkami LP" i samorządowcami. Podkreślił, że jego korespondencja z pracownikami LP często nie odbywała się takimi "oficjalnymi kanałami, jak mail", ale przez komunikatory WhatsApp, Signal. Polityk zaprezentował sędziemu przykłady takiej korespondencji.

W rozmowie z PAP Matecki, pytany, co potwierdza pracę, którą wykonywał, stwierdził, że "dziesiątki zdjęć, dziesiątki spotkań".

- Cała masa działalności, która miała miejsce w ciągu trzech lat - zapewnił.

Proces byłych dyrektorów Lasów Państwowych

Proces byłych już dyrektorów LP rozpoczął się jesienią 2025 roku. Prokuratura zarzuca im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, m.in. w związku z fikcyjnym zatrudnieniem Mateckiego, co miało doprowadzić do strat w wysokości ok. 500 tysięcy złotych.

Oskarżeni: były dyrektor generalny LP Józef K., Andrzej Sz. (były szef RDLP w Szczecinie) i Michał C. (kierował Centrum Informacyjnym LP) nie przyznali się do stawianych im zarzutów. W listopadzie i grudniu 2025 roku składali wyjaśnienia przed sądem. Sz. odmówił odpowiedzi na pytania stawiane przez prokuratora, więc sędzia Rafał Pawliczak odczytywał treść zeznań złożonych w śledztwie.

"Akta liczą 16 tysięcy stron". Kolejny krok w sprawie Mateckiego

"Akta liczą 16 tysięcy stron". Kolejny krok w sprawie Mateckiego

Polska
Akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu. "Zarzuty są porażające" 

Akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu. "Zarzuty są porażające" 

Polska

Matecki, ówczesny radny miejski i działacz Solidarnej Polski, od 2020 roku do pierwszych dni 2023 roku pracował w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych. Większość prac miał wykonywać zdalnie. Następnie (od 13 stycznia do października 2023 r.) pracował w Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie. Utworzono dla niego stanowisko kierownika zespołu ds. współpracy z otoczeniem regionalnym. Według ustaleń śledczych w CILP polityk zarobił 320 722 zł brutto, a w RDPL - 163 138 zł brutto.

Sz. wyjaśniał przed sądem, że Matecki chciał przenieść się do RDLP, bo mieszka w Szczecinie i oczekiwał wtedy narodzin dziecka. Utworzenie zespołu w RDLP - jak tłumaczył - czyli zmiana w regulaminie organizacyjnym RDLP wymaga zgody centrali, którą wydał Józef K. Wyjaśniał też, że kiedy naczelnik wydziału kadr pytał, ile ma zarabiać kierownik zespołu, on stwierdził, że "jak najmniej".

- Miał otrzymywać 5300 na rękę - powiedział.

Z akt śledztwa wynika, że wynagrodzenie Mateckiego wynosiło 9900 zł brutto miesięcznie plus 450 zł dodatku funkcyjnego.

Józef K.: pan Matecki nie jest moim przyjacielem

Sz. przyznał, że nie kontrolował konkretnych efektów pracy Mateckiego, m.in. w mediach społecznościowych LP. Miał to robić m.in. naczelnik wydziału kadr. Wyjaśnił też, że spotykał się z Mateckim średnio dwa razy w miesiącu. Przyjmował od niego raporty ustne. Wydawał też polecenia, by np. Matecki uczestniczył w spotkaniach z samorządowcami.

Józef K. stwierdził przed sądem, że zarzut fikcyjnego zatrudnienia Mateckiego to "aberracja, potwarz". Wyjaśnił, że jako dyrektorowi generalnemu LP podlegało mu 26 tys. pracowników. Przekonywał, że zatrudnieniem Mateckiego nie zajmował się w szczególny sposób. Powtarzał, że nie był przełożonym Mateckiego oraz że nie ma wiedzy, co Matecki robił dla szczecińskiej dyrekcji LP.

- Pan Matecki nie jest moim przyjacielem. Nie miałem żadnych prywatnych kontaktów - powiedział. - Machinalnie podpisałem jego przeniesienie do Szczecina - stwierdził.

Akt oskarżenia byłych dyrektorów LP dotyczy wątku dołączonego do śledztwa prowadzonego w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie w grudniu 2024 roku przejęła Prokuratura Krajowa. Byli dyrektorzy LP zostali zatrzymani przez CBA w lutym 2025 roku. Po przesłuchaniach i postawieniu zarzutów zostali zwolnieni. Zastosowano zabezpieczenia majątkowe na rachunkach bankowych. Zarzucane im czyny są zagrożone karą do 10 lat więzienia.

Dariusz Matecki jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym sprzeniewierzenia mienia z Funduszu Sprawiedliwości. Prokurator postawił mu sześć zarzutów, w tym cztery dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. 

Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

