W środę rano szczecińska komunikacja tramwajowa nadal funkcjonuje z dużymi utrudnieniami. Spośród 11 linii kursuje jedynie sześć, a pięć zostało całkowicie wyłączonych. Niedrożne są m.in. kierunki na Prawobrzeże, Pomorzany i Głębokie. Miasto informuje, że powodem problemów jest wtórne oblodzenie sieci trakcyjnej.

Wbrew zapowiedziom z wtorkowego wieczoru tramwaje nie wróciły do normalnego kursowania. Wyłączone pozostają linie 2, 3, 4, 7 i 11. Pozostałe sześć linii jeździ po skróconych lub zmienionych trasach.

Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

- Przez całą noc służby i tramwaje kursowały po mieście, by przygotować się na dzisiejszy poranek. Niestety są miejsca, w których natura dalej wygrywa - napisał.

Jak dodał, sytuacja jest dynamiczna, a liczba kursujących tramwajów ma się zwiększać wraz z poprawą warunków.

Funkcjonuje autobusowa komunikacja zastępcza

Spółka Tramwaje Szczecińskie oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego poinformowały, że komunikacja została wznowiona jedynie w niepełnym zakresie. Zgodnie z przekazanymi informacjami linia nr 1 kursuje na stałej trasie Osiedle Zawadzkiego – Potulicka. Pozostałe linie zostały skrócone lub skierowane na objazdy. Zmienione trasy obowiązują m.in. na liniach 5, 6, 8, 9 i 10.

ZDiTM przekazał również, że autobusy linii pospiesznych na odcinku Wyszyńskiego – Basen Górniczy zatrzymują się na przystankach tramwajowych. Na trasach, gdzie tramwaje nie kursują, uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Według informacji spółki Tramwaje Szczecińskie w środowy poranek na ulice miasta wyjechało około 40 proc. zaplanowanego taboru tramwajowego.

Problemy trwają od poniedziałku

Problemy z komunikacją miejską w Szczecinie rozpoczęły się w poniedziałek po marznących opadach deszczu i śniegu. Przez niemal dwie doby wszystkie tramwaje były unieruchomione, a wozy techniczne ściągały składy do zajezdni. Jak zapowiadały władze miasta, w środę ruch tramwajowy miał wrócić do normy.

W środę rano spółka TS wyjaśniła jednak, że przyczyną utrzymujących się problemów jest wtórne oblodzenie sieci trakcyjnej. W nocy temperatura w Szczecinie spadła do minus 2 stopni Celsjusza, a we wtorek wieczorem utrzymywała się w okolicach zera.

