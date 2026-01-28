Logo strona główna
Szczecin

Problemy z tramwajami w Szczecinie. Pięć linii wciąż nie kursuje z powodu oblodzenia

Tramwaje w Szczecinie nie kursują
Mieszkanki Szczecina o paraliżu tramwajów
Źródło: TVN24
Mieszkańcy Szczecina nadal muszą liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. W środę rano tramwaje jeżdżą tylko na niektórych liniach, część tras wciąż pozostaje nieprzejezdna z powodu oblodzenia trakcji. "Przez całą noc służby i tramwaje kursowały po mieście, by przygotować się na dzisiejszy poranek. Niestety są miejsca, w których natura dalej wygrywa" - przekazał prezydent Szczecina.

W środę rano szczecińska komunikacja tramwajowa nadal funkcjonuje z dużymi utrudnieniami. Spośród 11 linii kursuje jedynie sześć, a pięć zostało całkowicie wyłączonych. Niedrożne są m.in. kierunki na Prawobrzeże, Pomorzany i Głębokie. Miasto informuje, że powodem problemów jest wtórne oblodzenie sieci trakcyjnej.

"Prąd nie lubi się z wodą". Tramwaje w Szczecinie przymarzły i nie jeżdżą drugi dzień
"Prąd nie lubi się z wodą". Tramwaje w Szczecinie przymarzły i nie jeżdżą drugi dzień

Wbrew zapowiedziom z wtorkowego wieczoru tramwaje nie wróciły do normalnego kursowania. Wyłączone pozostają linie 2, 3, 4, 7 i 11. Pozostałe sześć linii jeździ po skróconych lub zmienionych trasach.

Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

- Przez całą noc służby i tramwaje kursowały po mieście, by przygotować się na dzisiejszy poranek. Niestety są miejsca, w których natura dalej wygrywa - napisał.

Jak dodał, sytuacja jest dynamiczna, a liczba kursujących tramwajów ma się zwiększać wraz z poprawą warunków.

Funkcjonuje autobusowa komunikacja zastępcza

Spółka Tramwaje Szczecińskie oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego poinformowały, że komunikacja została wznowiona jedynie w niepełnym zakresie. Zgodnie z przekazanymi informacjami linia nr 1 kursuje na stałej trasie Osiedle Zawadzkiego – Potulicka. Pozostałe linie zostały skrócone lub skierowane na objazdy. Zmienione trasy obowiązują m.in. na liniach 5, 6, 8, 9 i 10.

ZDiTM przekazał również, że autobusy linii pospiesznych na odcinku Wyszyńskiego – Basen Górniczy zatrzymują się na przystankach tramwajowych. Na trasach, gdzie tramwaje nie kursują, uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Na ulice miasta wyjechało jedynie 40 proc. taboru tramwajowego
Na ulice miasta wyjechało jedynie 40 proc. taboru tramwajowego
Źródło: TVN24

Według informacji spółki Tramwaje Szczecińskie w środowy poranek na ulice miasta wyjechało około 40 proc. zaplanowanego taboru tramwajowego.

Połamany pantograf wybił szybę w tramwaju
Uszkodzony pantograf wybił szybę w tramwaju. Winny atak zimy
Wrocław
Tramwaje nie wyminęły się na skrzyżowaniu
Zderzenie tramwajów w centrum
Wrocław
Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności"
Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu. 17 osób trafiło do szpitala
WARSZAWA

Problemy trwają od poniedziałku

Problemy z komunikacją miejską w Szczecinie rozpoczęły się w poniedziałek po marznących opadach deszczu i śniegu. Przez niemal dwie doby wszystkie tramwaje były unieruchomione, a wozy techniczne ściągały składy do zajezdni. Jak zapowiadały władze miasta, w środę ruch tramwajowy miał wrócić do normy.

W środę rano spółka TS wyjaśniła jednak, że przyczyną utrzymujących się problemów jest wtórne oblodzenie sieci trakcyjnej. W nocy temperatura w Szczecinie spadła do minus 2 stopni Celsjusza, a we wtorek wieczorem utrzymywała się w okolicach zera.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: ng/PKoz

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Szczecin Komunikacja Miejska Drogi w Polsce pogoda
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica