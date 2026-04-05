Tragedia na dziewiątym piętrze. Pożar wybuchł w nocy

Ogień pojawił się w mieszkaniu na dziewiątym piętrze. Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy dostali zgłoszenie około godziny 23 w niedzielę.
Jedna osoba zmarła, a u drugiej prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa - przekazali strażacy. Na miejscu pracują służby.
W związku z pożarem ewakuowano ponad 40 osób. Część mieszkańców zaczęła wracać do swoich mieszkań po kilku godzinach.
"Słychać było trzy wybuchy"
- Siedziałem na balkonie, zauważyłem dym i wezwałem straż pożarną - relacjonował jeden z mieszkańców. Dodał, że słychać było "trzy wybuchy".
- Mieszkam na siódmym piętrze, a to na dziewiątym się stało. Bardzo duży ogień. Z drugiej strony widać jak jest okno spalone, bo to jest w pionie M2. Czarne okno całe - opowiadała mieszkanka.
- Nie wiedziałam, co robić, co brać - mówiła inna.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24