Szczecin To będzie najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Umowa już podpisana

Pod Szczecinem powstanie najdłuższy tunel drogowy w Polsce Źródło wideo: GDDKiA Źródło zdj. gł.: GDDKiA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

To będzie najdłuższa podziemna trasa w Polsce. Tunel pod Odrą w okolicy Polic koło Szczecina będzie mierzył pięć kilometrów długości. Jest częścią 50-kilometrowej, zachodniej obwodnicy Szczecina, której budowa pochłonie 5,3 miliarda złotych. Jest to najdroższy kontrakt w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Za budowę odpowiada konsorcjum firm z Polski i Turcji.

Dwie trasy w tunelu pod Odrą

Tunel będzie biegł pod dnem Odry, pod szlakiem wodnym statków przepływających ze Świnoujścia do Szczecina. Dwa tunele podziemnej trasy wydrąży specjalna maszyna TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica tunelu będzie mierzyć niemal 15 metrów.

TBM - maszyna do drążenia tuneli (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: GDDKiA

Pod ziemią w tunelu znajdą się dwie tuby. W każdej z ich będzie dwupasmowa jezdnia i pas awaryjny. Pomiędzy dwiema podziemnymi drogami będzie 19 przejść ewakuacyjnych. Tunel zejdzie pod ziemię na głębokość ponad 50 metrów.

Tunel będzie przebiegał pod Odrą - wizualizacja Źródło zdjęcia: GDDKiA

Harmonogram budowy

Jak informuje GDDKiA, najpierw powstaną projekty wykonawcze. To zajmie około dziesięciu miesięcy. Potem rozpocznie się budowa, która potrwa kilka lat. Pierwsze prace mogą ruszyć w najbliższych miesiącach. W przyszłym roku wykonawca zacznie przygotowania do drążenia tunelu. Samo drążenie zaplanowano na 2028 rok. Obie nitki tunelu mają być gotowe w 2031 roku. Następnie drogowcy zajmą się instalacjami i wyposażeniem. Oddanie całej trasy zaplanowano na 2033 rok.

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce - wizualizacja Źródło zdjęcia: GDDKiA

Część większego projektu

Odcinek Police-Goleniów z tunelem pod Odrą to jeden z trzech fragmentów zachodniej obwodnicy Szczecina. Cała trasa będzie miała blisko 50 kilometrów długości. Dwa pozostałe odcinki są już w realizacji. Kierowcy pojadą nimi w 2029 roku. Wtedy dostępny będzie też pierwszy fragment nowej trasy w okolicach Polic. Zachodnia obwodnica Szczecina domknie ring wokół miasta. Nowa droga odciąży istniejące trasy A6, S3 i S6, na których latem często tworzą się korki.

Najbardziej skorzystają mieszkańcy Polic i północnej części regionu. Dziś przejazd na drugą stronę Odry to dystans ponad 50 kilometrów. Po otwarciu obwodnicy zmniejszy się o połowę. W ramach inwestycji powstaną nowe węzły drogowe, mosty i przejścia dla zwierząt.

Tunel pod Odrą ma być gotowy w 2033 roku.

Nowa trasa będzie miała prawie 50 kilometrów długości Źródło zdjęcia: GDDKiA