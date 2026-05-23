To będzie najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Umowa już podpisana
To będzie najdłuższa podziemna trasa w Polsce. Tunel pod Odrą w okolicy Polic koło Szczecina będzie mierzył pięć kilometrów długości. Jest częścią 50-kilometrowej, zachodniej obwodnicy Szczecina, której budowa pochłonie 5,3 miliarda złotych. Jest to najdroższy kontrakt w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Za budowę odpowiada konsorcjum firm z Polski i Turcji.
Dwie trasy w tunelu pod Odrą
Tunel będzie biegł pod dnem Odry, pod szlakiem wodnym statków przepływających ze Świnoujścia do Szczecina. Dwa tunele podziemnej trasy wydrąży specjalna maszyna TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica tunelu będzie mierzyć niemal 15 metrów.
Pod ziemią w tunelu znajdą się dwie tuby. W każdej z ich będzie dwupasmowa jezdnia i pas awaryjny. Pomiędzy dwiema podziemnymi drogami będzie 19 przejść ewakuacyjnych. Tunel zejdzie pod ziemię na głębokość ponad 50 metrów.
Harmonogram budowy
Jak informuje GDDKiA, najpierw powstaną projekty wykonawcze. To zajmie około dziesięciu miesięcy. Potem rozpocznie się budowa, która potrwa kilka lat. Pierwsze prace mogą ruszyć w najbliższych miesiącach. W przyszłym roku wykonawca zacznie przygotowania do drążenia tunelu. Samo drążenie zaplanowano na 2028 rok. Obie nitki tunelu mają być gotowe w 2031 roku. Następnie drogowcy zajmą się instalacjami i wyposażeniem. Oddanie całej trasy zaplanowano na 2033 rok.
Część większego projektu
Odcinek Police-Goleniów z tunelem pod Odrą to jeden z trzech fragmentów zachodniej obwodnicy Szczecina. Cała trasa będzie miała blisko 50 kilometrów długości. Dwa pozostałe odcinki są już w realizacji. Kierowcy pojadą nimi w 2029 roku. Wtedy dostępny będzie też pierwszy fragment nowej trasy w okolicach Polic. Zachodnia obwodnica Szczecina domknie ring wokół miasta. Nowa droga odciąży istniejące trasy A6, S3 i S6, na których latem często tworzą się korki.
Najbardziej skorzystają mieszkańcy Polic i północnej części regionu. Dziś przejazd na drugą stronę Odry to dystans ponad 50 kilometrów. Po otwarciu obwodnicy zmniejszy się o połowę. W ramach inwestycji powstaną nowe węzły drogowe, mosty i przejścia dla zwierząt.
