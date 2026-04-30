Szczecin Pijany, bez prawa jazdy, poszukiwany po włamaniu do kwiatomatu Oprac. Rafał Molenda |

24-latek podczas ucieczki łamał przepisy

Policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który poruszał się ulicami Szczecina, ignorując znaki drogowe.

- Nie zatrzymał się do kontroli. Zignorował sygnały policjantów i zaczął uciekać, łamiąc przepisy. Przejeżdżał na czerwonym świetle, jechał chodnikiem oraz drogą rowerową. Doprowadził też do kolizji z innymi pojazdami - poinformowała Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W końcu porzucił auto i próbował uciec pieszo. Szybko został zatrzymany.

Bez prawa jazdy, za to pod wpływem alkoholu i narkotyków

24-latek nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów i znajdował się pod wpływem narkotyków oraz alkoholu. Badania wykazały obecność klefedronu (syntetycznego narkotyku) oraz blisko trzy promile alkoholu w jego organizmie.

Mężczyzna był poszukiwany w związku z włamaniem do kwiatomatu, które zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu.

Usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli, narażenia uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a także dokonania kradzieży z włamaniem do jednego z kwiatomatów na terenie miasta.

Sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Grozi mu do 10 lat więzienia.