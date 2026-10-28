Szczecin Porzucił samochód po zderzeniu i uciekł. Odnalazł go policyjny pies Oprac. Rafał Molenda |

Mężczyznę wytropił policyjny pies Źródło wideo: KMP w Szczecinie

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek (19 października). Policjanci odebrali zgłoszenie o kolizji na terenie szczecińskiego Pogodna po godzinie 3. Gdy patrol dotarł na miejsce, zastał tam porzucony samochód.

- Kierowcy już tam nie było, dlatego do poszukiwań włączył się przewodnik psa służbowego wraz z suczką Węzą. Pies podjął trop przy samochodzie i doprowadził funkcjonariuszy do mężczyzny - poinformowała Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Okradł dwa samochody

Jak ustalili policjanci, mężczyzna wcześniej włamał się do dwóch samochodów i je okradł.

- Straty są znaczące, ale ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie mogę udzielić szczegółowych informacji - dodała Nikola Podzińska z KMP w Szczecinie.

Dochodzenie prokuratury

Mężczyzna ma 43 lata. W chwili zatrzymania miał ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Według informacji przekazanych przez policję prowadził samochód, mimo że miał sądowy zakaz kierowania pojazdami. Ponadto miał przy sobie susz roślinny.

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43-latek jest objęty policyjnym dozorem. Śledczy kompletują materiał dowodowy. Na razie nie przedstawili zarzutów. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.