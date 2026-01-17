"Polska potęga na Bałtyku" zostanie ochrzczona. Prom Jantar Unity wypłynie już 20 stycznia

Prom Jantar zacumował w Szczecinie Źródło: TVN24

Nowy prom Jantar Unity popłynie ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i Ystad - powiedział w sobotę w nagraniu na platformie X premier Donald Tusk. Zbudowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej prom pasażersko-ładunkowy zacznie pływać na Bałtyku 20 stycznia.

Premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na platformie X przekazał informacje na temat promu Jantar Unity, którego chrzest odbędzie się w sobotę po południu w Szczecinie.

"Jantar Unity. Polska potęga na Bałtyku" - napisał szef rządu.

— Donald Tusk (@donaldtusk) January 17, 2026

W sobotniej prezentacji nowego promu wezmą udział przedstawiciele rządu i parlamentarzyści. Chrzest jednostki zaplanowany jest na godz. 15. Wcześniej (godz. 11) odbędzie się briefing prasowy, a wieczorem – multimedialne widowisko (mapping, pokaz laserów) na Odrze i Wałach Chrobrego. W niedzielę (od godz. 10 do 16) prom będzie można zwiedzić z przewodnikiem.

Długość dwóch boisk piłkarskich

Szef rządu przekazał, że nowy prom popłynie ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i Ystad. Podkreślił, że wybudowany w Polsce - w Gdańskiej Stoczni Remontowej prom może zabrać 400 pasażerów; ma długość dwóch boisk piłkarskich.

"Pamiętacie słynną rdzewiejącą stępkę Morawieckiego? Tak mógł skończyć ten prom. Przez zaniedbania poprzedniej władzy niemal utonął w długach. Nasz rząd przeznaczył ponad miliard złotych na ratowanie tego przedsięwzięcia. Spłaciliśmy długi. Zaczęliśmy budowę. Przygotowaliśmy rozsądny biznesplan, który pomoże przywrócić polską potęgę na Bałtyku. Bo my robimy, nie gadamy" - dodał szef rządu.

Kancelaria premiera poinformowała w komunikacie, że pierwszy rejs z pasażerami zaplanowano na 20 stycznia o godz. 20:30 na trasie Świnoujście - Trelleborg. Odcinek ten prom pokona w 6,5 godziny.

Kadłub Jantara zdobią wielkie napisy „polsca”

Prom Jantar Unity ma 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Jego linia ładunkowa to 4100 m, co oznacza, że będzie mógł transportować prawie 200 naczep. Oferuje 400 miejsc dla pasażerów. Załoga liczy 50 osób. Ma osiągać prędkość 19 węzłów.

Kadłub Jantara zdobią wielkie napisy „polsca”, oznaczające Polskę i Skandynawię. Taki nowy branding mają zyskać wkrótce wszystkie polskie promy operujące na Bałtyku. W ubiegłym roku rząd zdecydował o połączeniu, pod tym szyldem, promów Unity Line i Polferries (Polska Żegluga Bałtycka).

Jantar Unity to pierwszy od ponad 30 lat prom zbudowany dla polskiego armatora - Unity Line. Będzie to największa jednostka w polskiej flocie promowej operującej na Bałtyku z nowoczesnym napędem LNG wspomaganym układem bateryjnym (hybryda).