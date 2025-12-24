Policjanci gasili pożar przy użyciu misek i wiader, pomagali mieszkańcy

Policjanci gasili pożar Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci byli na patrolu, gdy dotarło do nich zgłoszenie o pożarze w pobliskiej kamienicy. Pojechali na miejsce.

"Było silne zadymienie i widać było otwarte źródło ognia w mieszkaniu. Policjanci podjęli natychmiastowe działania ratownicze - przed przyjazdem straży pożarnej gasili pożar przy użyciu wiaderek z wodą, pobieraną z sąsiedniego mieszkania. Pomagali w tym mieszkańcy kamienicy" - podaje szczecińska policja. Na opublikowanym nagraniu z kamery nasobnej widać, jak przebiegała akcja gaśnicza. Funkcjonariusze odcięli też prąd w mieszkaniu, w którym pojawił się ogień.

Ostatecznie miejsce pożaru zabezpieczyła straż pożarna. Policja podaje, że mieszkańcom kamienicy nie groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo.

"Jak ustalono, najprawdopodobniej przyczyną pożaru był lampion, od którego doszło do zapalenia się elementów wyposażenia mieszkania. Kobieta przebywająca w lokalu została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziona do szpitala" – informuje policja, apelując jednocześnie o ostrożność w okresie świątecznym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD