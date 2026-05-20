Szczecin Podpalili sklep, a następnego dnia wrócili i rozlali żrącą substancję Oprac. Rafał Molenda

Wybili szybę w jednym ze sklepów na szczecińskim Pogodnie i wrzucili do środka podpaloną, łatwopalną substancję. Wybuchł pożar.

Następnego dnia wrócili. Sklep po pożarze już działał. Weszli do środka i rozlali żrącą substancję o drażniącym zapachu. Personel musiał opuścić lokal.

Dwaj zatrzymani, zarzuty i areszt

W tej sprawie policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn (w wieku 26 i 39 lat). Usłyszeli oni zarzuty dotyczące m.in. uszkodzenia mienia, sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego oraz zmuszania do określonego zachowania. Grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności. Zostali tymczasowo, na trzy miesiące, aresztowani. Śledczy nie ujawniają motywów działania podejrzanych.

- Nie możemy udzielić szczegółowych informacji ze względu na prowadzone przez prokuraturę postępowanie - zastrzegła Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

