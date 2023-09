Podczas kontroli auta policjantom skradziono radiowóz

czytaj dalej

Z 38 milionów Polaków, ponad 27,5 miliona jawnie zadeklarowało, że należy do jednego z wyznań religijnych - wynika z opublikowanych danych Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2021 roku. Tylko nieco ponad 71 procent obywateli zadeklarowało przynależność do Kościoła katolickiego, ponad 20 procent - blisko osiem milionów - odmówiło udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące wyznania, a prawie 7 procent - ponad dwa i pół miliona - odpowiedziało, ale określiło siebie jako osoby nienależące do żadnego wyznania. W spisie z 2011 roku katolicyzm deklarowało prawie 89 procent obywateli.