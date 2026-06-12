Szczecin Pociągów nie ma tam od 24 lat, ale wrócą i będzie ich ponad 50 dziennie Oprac. Rafał Molenda |

Budowa trasy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Źródło wideo: SKM Szczecin Źródło zdj. gł.: SKM Szczecin

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Modernizacja linii kolejowej ze Szczecina do Polic wchodzi w końcową fazę - trzy czwarte prac jest już wykonanych. Jak poinformował Marcin Mochocki z zarządu spółki PKP PLK, pierwsze pociągi regularnych połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ruszą na trasę w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Budowa linii SKM w Szczecinie Źródło zdjęcia: SKM Szczecin

Ostatnia prosta przed końcem prac

Wykonawca kończy prace związane z modernizacją 23-kilometrowej trasy kolejowej. - Została nam ostatnia prosta do ukończenia. Automatyka, systemy sterowania, krótki odcinek torów, dokończenie infrastruktury przystankowej - poinformował prezes Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski. Prace modernizacyjne na trasie z Polic do Szczecina zakończą się w połowie grudnia tego roku. Po tym terminie rozpoczną się przejazdy testowe. Łącznie na trasie znajdzie się 18 przystanków.

Najważniejszy odcinek SKM

Trasa Szczecin Główny - Police będzie główną linią Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. To właśnie tam analitycy przewidują największy ruch pasażerski. Podróż z centrum Szczecina do Polic zajmie około 45 minut. W godzinach szczytu pociągi ze Szczecina Głównego do Niebuszewa mają kursować co 15 minut. Dalej, w kierunku Polic, pociągi będą kursować co pół godziny.

Przystanek SKM Szczecin Pomorzany Źródło zdjęcia: SKM Szczecin

Podróż z dzielnicy do dzielnicy w Szczecinie zajmie kilka minut. Przejazd ze Szczecina Głównego na Pogodno przy stadionie Pogoni ma potrwać koło siedmiu minut. Z Turzyna do północnych dzielnic Szczecina będzie można dojechać w kilkanaście minut - znacznie szybciej niż tramwajem, autobusem, czy samochodem.

Zachodniopomorski Zakład Polregio, który realizuje przewozy, poinformował, że na zlecenie samorządu, uruchomi kilkadziesiąt pociągów każdego dnia. - Między Szczecinem Głównym a Niebuszewem kursować będzie ponad 50 pociągów dziennie. Co ciekawe, w Policach będą kończyły bieg pociągi regionalne ze Świnoujścia- powiedział Tomasz Chańko, dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio.

Przystanek kolejowy SKM Szczecin Niemierzyn Źródło zdjęcia: SKM Szczecin

Jest drożej, niż zakładano

Koszt inwestycji znacznie wzrósł w trakcie realizacji. Początkowo projekt wyceniono na 850 milionów złotych. Dziś jego wartość wynosi miliard 350 milionów złotych. Koszty wzrosły między innymi z powodu pandemii Covid-19 oraz sporu pomiędzy PKP PLK a wykonawcą - spółką Trakcja.

Szczecińska Kolej Metropolitalna połączy Szczecin z Goleniowem, Gryfinem, Policami i Stargardem. W sumie SKM ma 103 km linii kolejowych i 40 przystanków.

Pociągi pasażerskie między Szczecinem a Policami zniknęły w 2002 roku. Przez niemal 25 lat linia służyła głównie transportowi towarowemu, obsługując Zakłady Chemiczne Police i porty.

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