Pijany kierowca spowodował kolizję. Uciekając, poprosił o pomoc policjanta po służbie

Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, wywołał we wtorek wieczorem w Sejmie skandal, który będzie miał dla niego poważne konsekwencje. Z informacji przekazanych przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię wynika, że została nałożona na niego kara finansowa i prowadzone są prace w kierunku uchylenia jego immunitetu. Wcześniej poseł Konfederacji z gaśnicą w ręku zgasił świece chanukowe podczas obchodzonego tam żydowskiego Święta Świateł. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył go z obrad Sejmu i zapowiedział skierowanie wniosku do prokuratury. Dyskusja po exposé premiera Donalda Tuska została przerwana. W tvn24.pl relacjonujemy polityczny wtorek, a w TVN24 i TVN24 GO trwa wydanie specjalne.