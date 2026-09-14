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Szczecin

York przywiązany do łóżka, bez wody i jedzenia. Zarzuty dla dwóch osób

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Pies był przywiązany do łóżka. Nie miał dostępu do jedzenia ani wody
Pies przywiązany był do łóżka w pustym mieszkaniu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TOZ Szczecin
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Przez kilka dni sąsiedzi słyszeli dochodzące z mieszkania szczekanie psa. Policjanci weszli do środka i znaleźli yorka przywiązanego do łóżka, bez dostępu do jedzenia i wody. Zarzuty usłyszały dwie osoby - właściciel zwierzęcia oraz osoba wyznaczona do opieki nad nim.

- Zarzuty dotyczą znęcania się nad zwierzęciem poprzez świadome zaniedbanie psa i niezaspokojenie jego podstawowych potrzeb. Obie osoby przyznały się do zarzucanych im czynów - poinformowała prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Wył i szczekał przez kilka dni

Sprawa dotyczy interwencji przy ulicy Zakopiańskiej w Szczecinie, o której informowaliśmy na początku sierpnia. Sąsiedzi od kilku dni słyszeli dobiegające z mieszkania szczekanie i wycie psa. Na miejsce przyjechali strażacy, policjanci oraz przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

W mieszkaniu znaleźli yorka przywiązanego do łóżka. Nie miał dostępu do jedzenia ani wody, a jego stan wskazywał na długotrwałe zaniedbanie. Psa odebrano właścicielowi. Wolontariusze TOZ nazwali psa Niuniusiem.

Po badaniu weterynaryjnym stwierdzono między innymi u czworonoga wyłysienie grzbietu, najprawdopodobniej spowodowane inwazją pcheł, wadę powieki lewego oka, mocno przerośnięte pazury oraz oznaki odwodnienia.

Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
piesStraż pożarnaSzczecinProkuratura
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