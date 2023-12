Oszustwa metodą "na schronisko". Urzędnicy ostrzegają

czytaj dalej

W środę jedno z wydań wiadomości na antenie BBC zaczęło się w zaskakujący sposób. Prezenterka Maryam Moshiri, najwyraźniej nie zdając sobie sprawy, że jest na wizji, pokazała do kamery środkowy palec. Następnego dnia przeprosiła za ten gest. "Nie było to wymierzone w widzów ani żadną osobę. To był głupi żart dla niewielkiej grupy kolegów" - podkreśliła.