Organizowali nielegalne wyjazdy z Polski

Szczecińska prokuratura skierowała do sądu dwa akty oskarżenia przeciwko trzem cudzoziemcom, którzy mieli organizować migrantom nielegalne przekroczenia przez polską granicę. Oskarżeni przyznali się do zarzucanych im czynów.

"Prokurator oskarżył Irynę K., Sergejsa K.-P. i Marinę P. o to, że w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej w różnych kwotach, od 1 000 euro do 3 000 euro, organizowali cudzoziemcom, między innymi obywatelom Somalii, nielegalne przekroczenie granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Federalnej Niemiec, poprzez przewożenie ich z różnych części Polski samochodami do miejscowości położonych w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, a następnie wskazywania im kierunku marszu" - czytamy w komunikacie.