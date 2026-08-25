Szczecin Nauczycielka pod wpływem alkoholu opiekowała się dziećmi. Sprawa trafi do sądu Natalia Grzybowska |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Prokurator skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 60-letniej nauczycielce, która miała sprawować opiekę nad grupą małoletnich, będąc w stanie upojenia alkoholowego.

Do zdarzenia doszło na początku 2026 roku na terenie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych.

Nauczycielce grożą poważne konsekwencje

- W toku postępowania ustalono, że oskarżona, pełniąc funkcję nauczyciela, sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi, znajdując się w stanie upojenia alkoholowego - przekazała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Miała 0,82 mg/l w wydychanym powietrzu.

Zdaniem prokuratury nauczycielka naraziła małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. 60-latka nie była wcześniej karana sądownie.

Za zarzucane przestępstwo grozi jej od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.