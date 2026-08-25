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Szczecin

Nauczycielka pod wpływem alkoholu opiekowała się dziećmi. Sprawa trafi do sądu

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Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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60-latka miała opiekować się kilkunastoma uczniami po alkoholu. Prokuratura zarzuca nauczycielce narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prokurator skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 60-letniej nauczycielce, która miała sprawować opiekę nad grupą małoletnich, będąc w stanie upojenia alkoholowego.

Do zdarzenia doszło na początku 2026 roku na terenie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych.

Nauczycielce grożą poważne konsekwencje

- W toku postępowania ustalono, że oskarżona, pełniąc funkcję nauczyciela, sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi, znajdując się w stanie upojenia alkoholowego - przekazała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Miała 0,82 mg/l w wydychanym powietrzu.

Zdaniem prokuratury nauczycielka naraziła małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. 60-latka nie była wcześniej karana sądownie.

Za zarzucane przestępstwo grozi jej od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: PAP
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Tagi:
SzczecinProkuratura
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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