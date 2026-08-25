Nauczycielka pod wpływem alkoholu opiekowała się dziećmi. Sprawa trafi do sądu
Prokurator skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 60-letniej nauczycielce, która miała sprawować opiekę nad grupą małoletnich, będąc w stanie upojenia alkoholowego.
Do zdarzenia doszło na początku 2026 roku na terenie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych.
Nauczycielce grożą poważne konsekwencje
- W toku postępowania ustalono, że oskarżona, pełniąc funkcję nauczyciela, sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi, znajdując się w stanie upojenia alkoholowego - przekazała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Miała 0,82 mg/l w wydychanym powietrzu.
Zdaniem prokuratury nauczycielka naraziła małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. 60-latka nie była wcześniej karana sądownie.
Za zarzucane przestępstwo grozi jej od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.