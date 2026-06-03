Szczecin Brutalny atak i podpalenie jachtu w Szczecinie. Zatrzymano dwie osoby Oprac. Natalia Grzybowska |

Pożar jachtu w Szczecinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Przypomnijmy, że w ubiegłą środę nad ranem przy nabrzeżu Odry w pobliżu Trasy Zamkowej w Szczecinie doszło do pożaru zacumowanego jachtu. W akcji gaśniczej brały udział służby ratunkowe, a jedna osoba została wyciągnięta z wody i trafiła pod opiekę medyków z poparzeniami. Jak podała tuż po zdarzeniu Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, poszkodowany doznał obrażeń kończyn górnych i podbrzusza.

Pożar jachtu w Szczecinie Źródło zdjęcia: TVN24

Pożar jachtu w Szczecinie Źródło zdjęcia: TVN24

W toku czynności śledczy ustalili, że wcześniej mogło dojść do brutalnego ataku na mężczyznę. Według ustaleń dwaj sprawcy mieli kierować wobec niego groźby karalne, a następnie jeden z nich - 41-letni mieszkaniec Szczecina - miał go podpalić. Pokrzywdzony zdołał uciec i wskoczył do wody.

Dwie osoby w areszcie

Zebrany materiał dowodowy pozwolił policjantom na szybkie ustalenie i zatrzymanie dwóch podejrzanych.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kierowania gróźb karalnych, a 41-latek odpowie dodatkowo za usiłowanie zabójstwa. Na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu - jeden z podejrzanych spędzi w areszcie miesiąc, drugi trzy miesiące.

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