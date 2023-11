Myśliwy podejrzany o nieumyślne zastrzelenie żołnierza. Posłanka: rok temu interweniowałam w jego sprawie

Prokuratura zapowiada odwołanie od decyzji sądu w sprawie braku aresztu dla myśliwego podejrzanego o nieumyślne śmiertelne postrzelenie żołnierza. Będą przesłuchiwani kolejni świadkowie. Posłanka Magdalena Filiks (KO) przekazała, że rok temu podejmowała w sprawie tego myśliwego interwencję poselską. Chodziło o odstrzał dzików. 12. Brygada Zmechanizowana poinformowała, że w piątek odbędzie się pogrzeb 21-letniego żołnierza.

Do tragedii doszło w środę, 15 listopada, na terenie strzelnicy garnizonowej w Szczecinie. Pierwsze informacje o zdarzeniu otrzymaliśmy następnego dnia. na Kontakt24. W czwartek zastępca prokuratora rejonowego do spraw wojskowych w Szczecinie kapitan Grzegorz Pietrakowski potwierdził, że doszło do śmiertelnego postrzelenia żołnierza.

Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, poinformował, że śledztwo w sprawie śmierci żołnierza nadzoruje dział do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie. Przeprowadzono szereg czynności, w tym oględziny miejsca zdarzenia.

Prokurator poinformował o zarzutach dla dwóch mężczyzn. - Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jednemu z nich zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci, nieudzielenia pomocy, a nadto popełnienia przestępstwa narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz kłusownictwa - przekazał.

Jak podał prokurator, mężczyzna przyznał się do oddania strzału. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla myśliwego, ale sąd go nie uwzględnił.

- W tej sprawie występuje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu niemyślnego spowodowania śmieci przez podejrzanego. Materiał dowodowy został w dużej mierze zebrany. Podejrzany nie kwestionuje, tego co się zdarzyło, złożył wyjaśnienia, proponował zamiast aresztu wolnościowe środki zapobiegawcze. Nie zachodzi w tej sprawie obawa matactwa, czy utrudniania postępowania. Podejrzany, pozostając na wolności nie będzie miał wpływu na toczące się postępowanie i pozostałe czynności jakie wykonuje prokuratora, jak choćby sekcja zwłok - wyjaśnił "Głosowi Szczecińskiemu" sędzia Michał Tomala z Sądu Okręgowego w Szczecinie. - W ocenie sądu, nie występuje tu też przesłanka surowości ewentualnie wymierzonej kary za to przestępstwo. Oczywiście za kłusownictwo grozi do ośmiu lat więzienia, czyli kara surowsza, ale patrząc na wszystkie zarzuty postawione podejrzanemu, to właśnie sprawa nieumyślnego spowodowania śmierci ma najdalej idące konsekwencje, jest najpoważniejsza, oczywiście nie zapominając o ważności pozostałych zarzutów - dodał.

Prokuratura zapowiedziała odwołanie od tej decyzji. - Dla dobra śledztwa będziemy też jeszcze przesłuchiwać świadków - podkreślił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Drugiemu mężczyźnie zarzucono popełnienie przestępstwa nieudzielenia pomocy oraz kłusownictwa. Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego zastosowano wobec niego obowiązkowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji.

Oświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego

W piątek Polski Związek Łowiecki wydał oświadczenie w sprawie wypadku, do którego doszło na terenie strzelnicy garnizonowej na osiedlu Krzekowo w Szczecinie. PZŁ podkreślił, że teren, na którym doszło do tragedii, nie jest częścią obwodu łowieckiego.

"Zatrzymane w toku postępowania osoby nie prowadziły w tym terenie żadnych czynności związanych z wykonywaniem polowania. Według wstępnych ustaleń, zatrzymani to pracownicy jednej z firm zajmującej się odłowem i uśmiercaniem dzików na terenach miejskich" - poinformował PZŁ.

Oświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego pzlow.pl

Ostatnie pożegnanie

12. Brygada Zmechanizowana przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych o pogrzebie żołnierza.

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 listopada 2023 r. w tragicznym zdarzeniu zginął nasz kolega śp. szer. (...) Uroczyste pożegnanie odbędzie się w piątek 24 listopada 2023 r. O godzinie 12.00 rozpocznie się Msza Święta żałobna w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w miejscowości Sarbia (województwo zachodniopomorskie), po której nastąpi uroczyste odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku. Łącząc się w żałobie i smutku przekazujemy Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia" - czytamy w komunikacie.

Interwencja poselska w sprawie myśliwego

Posłanka Magdalena Filiks (KO) poinformowała redakcję TVN24, że rok temu podejmowała interwencję poselską w sprawie myśliwego, który teraz usłyszał zarzuty.

- Kiedyś zobaczyłam z okna, że na takim placu w centrum Szczecina gromadzą się setki ptaków. Okazało się, że pan, który był tak zwanym łowczym miejskim, czyli ma zawartą umowę z miastem, składował tam zabite dziki. Zawiadomiłam straż miejską i policję. Otrzymałam zapewnienie od komendanta, że zawiadomi urzędników - powiedziała Filiks.

Wówczas sprawa została ostatecznie przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii, który nałożył na mężczyznę karę administracyjną. Na tym postępowanie się zakończyło.

Miasto sprawdza

Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta miasta Szczecin powiedział, że urząd miasta nie wie, kto został zatrzymany w sprawie zastrzelenia żołnierza i czy to ta sama osoba, wobec której była interwencja poselska Magdaleny Filiks. Ten wątek jest obecnie sprawdzany.

