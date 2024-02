Mieszkańcy szczecińskiego bloku walczą z deweloperem. Protestują przeciwko budowie budynku po sąsiedzku

Na niewielkiej działce przy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie deweloper planuje wybudować budynek mieszkalny i parking. Nie godzą się na to mieszkańcy sąsiedniego bloku, których pozbawiono okolicznej zieleni, a nawet prawa do korzystania z chodników. Rozmowy z miastem o tym, by wykupiło działkę od dewelopera zakończyły się fiaskiem, ale mieszkańcy liczą jeszcze na Wojewódzki Sąd Administracyjny.

W latach 90. blok należał do państwowego Zespołu Elektrowni Dolna Odra, która przekazała go Spółdzielni Mieszkaniowej. Sam blok, a nie teren dookoła niego. Następnie w 2021 roku państwowa firma sprzedała ten teren deweloperowi. Z prawa pierwokupu nie skorzystało Miasto Szczecin. Spółdzielni mieszkaniowej również nie było stać na to, by ten teren wykupić. Teraz mieszkańcy za pośrednictwem spółdzielni mogą tylko liczyć na wyznaczenie służebności drogi, po to by mogli dojść do własnych mieszkań.