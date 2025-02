Szukają nowego dyrektora Willi Lentza, po kontroli NIK

Najwięcej zastrzeżeń NIK miała do Willa Lentza. Ustalono, że instytucja nie zwróciła miastu niewykorzystanych 423 tys. zł z dotacji na rok 2021 r. Sprawę skierowano do prokuratury i rzecznika dyscypliny finansów publicznych. NIK krytycznie oceniła też zakupy alkoholu za 120 tys. zł, wydanie kilkunastu tysięcy złotych na przygotowanie specjalnej edycji ginu (tylko 26 proc. wyprodukowanego trunku przeznaczono na sprzedaż, większość na degustację) oraz nieterminowe zwroty zaliczek.

Wymogi dla kandydatów

Nowy dyrektor ma rozpocząć urzędowanie 1 lipca tego roku. Jego kadencja potrwa do 31 grudnia 2029 roku. Kandydaci mają czas na składanie ofert do końca marca. Wymogi wobec przyszłego szefa Willi Lentza to co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych w sektorze kultury lub podmiotach sektora kreatywnego; wykształcenie wyższe; znajomość przepisów prawnych dotyczących działalności kulturalnej oraz finansów publicznych; doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, przede wszystkim z UE.