Miał krzywdzić ministranta na korepetycjach. Ksiądz nie przyznaje się do winy
Według informacji opublikowanych w komunikacie przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, do krzywdzenia chłopca miało dochodzić jesienią 2015 roku na terenie jednego z miast województwa zachodniopomorskiego. Małoletni miał wtedy mniej niż 15 lat. Akt oskarżenia skierował do sądu prokurator rejonowy w Goleniowie.
Według śledczych ksiądz "w krótkich odstępach czasu" i z góry powziętym zamiarem "dopuścił się innych czynności seksualnych" wobec ministranta, któremu udzielał indywidualnych korepetycji. Ksiądz i dziecko związani byli z tą samą parafią.
Ksiądz nie przyznał się do winy
Jak przekazała prokuratura, 62-letni duchowny nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu. Nie był też w przeszłości karany. Grozi mu kara więzienia w wysokości od 2 do 15 lat.
Źródło: tvn24.pl