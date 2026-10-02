Szczecin Miał krzywdzić ministranta na korepetycjach. Ksiądz nie przyznaje się do winy Mateusz Czajka |

Druzgocący raport na temat pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Komisja zapowiada kolejne publikacje (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Według informacji opublikowanych w komunikacie przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, do krzywdzenia chłopca miało dochodzić jesienią 2015 roku na terenie jednego z miast województwa zachodniopomorskiego. Małoletni miał wtedy mniej niż 15 lat. Akt oskarżenia skierował do sądu prokurator rejonowy w Goleniowie.

Według śledczych ksiądz "w krótkich odstępach czasu" i z góry powziętym zamiarem "dopuścił się innych czynności seksualnych" wobec ministranta, któremu udzielał indywidualnych korepetycji. Ksiądz i dziecko związani byli z tą samą parafią.

Ksiądz nie przyznał się do winy

Jak przekazała prokuratura, 62-letni duchowny nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu. Nie był też w przeszłości karany. Grozi mu kara więzienia w wysokości od 2 do 15 lat.