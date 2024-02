Znana szczecińska ginekolożka na liście kandydatów Platformy do sejmiku

Zachodniopomorska Platforma Obywatelska zatwierdziła listy kandydatów do sejmiku oraz rad poszczególnych powiatów w nadchodzących wyborach samorządowych. Wśród nich znalazła się znana szczecińska ginekolożka, doktor Maria Kubisa.

- Cieszę się, że zbudowaliśmy tak silne listy, zarówno do sejmiku województwa, jak i poszczególnych powiatów. Są na niej, poza członkami Platformy Obywatelskiej, osoby z różnych środowisk, co szczególnie mnie cieszy. Ruszamy z kampanią wyborczą, już w tym tygodniu rozpoczniemy spotkania z mieszkańcami - powiedział marszałek województwa i przewodniczący Regionu Zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej, Olgierd Geblewicz.

Wśród nazwisk znana ginekolożka

W okręgu wyborczym nr 1, obejmującym miasto Szczecin i powiat policki, na liście do sejmiku znaleźli się m.in. Olgierd Geblewicz - marszałek województwa zachodniopomorskiego, Teresa Kalina - obecna przewodnicząca sejmiku czy Andrzej Niedzielski, ordynator oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Zdroje". Na szóstym miejscu jest doktor Maria Kubisa, szczecińska ginekolożka, do której prywatnego gabinetu w styczniu 2023 roku weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zabrali z niego dokumentację kilku tysięcy pacjentek z 28 lat praktyki lekarskiej. Wszystko w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.

- Dla nas, dla mnie osobiście, to jest wielki honor, że pani doktor zgodziła się kandydować. Myślę, że to jest również symbol, że my, Koalicja Obywatelska stoimy po stronie kobiet, osób represjonowanych - powiedział marszałek.