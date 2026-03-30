Jagnięta urodziły się na terenie zachodniopomorskiej uczelni

Cztery jagnięta przyszły na świat w Zwierzętarni Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w pierwszej połowie marca 2026 roku.

Jagnięta na łące w Zwierzętarni ZUT w Szczecinie Źródło: Jerzy Muszyński/ZUT

Jak informuje Emilia Kujawa rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, nowo narodzone jagnięta czują się dobrze i pozostają pod stałą opieką specjalistów.

Jagnięta na łące Zwierzętarni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Źródło: Jerzy Muszyński/ZUT

- Narodziny jagniąt są szczególnie istotne dla studentów biotechnologii, zootechniki i kynologii, ale także innych kierunków Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach - podkreśla Emilia Kujawa i dodaje, że jest to wyjątkowa sytuacja, która stwarza unikalne warunki do obserwacji i analizowania procesów biologicznych, jakie zachodzą w najwcześniejszych etapach życia małych ssaków.

Dzięki obecności zwierząt w uczelnianej Zwierzetarni studenci uczą się w praktyce m.in. jak wygląda ciąża, poród i opieka nad młodymi. Biorą też udział w badaniach nad jakością gamet i zarodków oraz poznają nowoczesne metody diagnostyczne, takie jak badania USG, które pozwalają wcześnie wykryć ciążę i kontrolować jej przebieg.

Owcze stado w Zwierzętarni ZUT Źródło: Jerzy Muszyński/ZUT

Zwierzętarnia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie to miejsce, gdzie studenci mają bezpośredni kontakt ze zwierzętami i uczą się zawodu w realnych warunkach. Obecnie mieszka tam czternaście owiec.