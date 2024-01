Kolejny zarzut dla szczecińskiej ginekolożki. Łącznie jest ich już sześć

CBA zabrało dokumentację pacjentek ginekolog z ostatnich 27 lat 27.02 | Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na zlecenie prokuratury, weszli do prywatnego gabinetu ginekologicznego w Szczecinie i zabrali dokumentację medyczną pacjentek od 1996 roku. Ma to związek - jak informuje prokuratura - z prowadzonym postępowaniem dotyczącym pomocnictwa w aborcji. - To już nawet nie jest nieprawda, to są oszczerstwa - mówi lekarka. Dokumentację ma odzyskać po blisko dwóch miesiącach, do wtorku, 28 lutego. tvn24