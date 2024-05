czytaj dalej

Premier Węgier Viktor Orban życzył w piątek premierowi Słowacji Robertowi Fice "szybkiego powrotu do zdrowia i pracy". - Modlimy się za premiera i kibicujemy Słowacji - oświadczył. Lokalne media donoszą, że słowaccy lekarze spotkają się w poniedziałek, aby ocenić stan zdrowia premiera i omówić możliwość przeniesienia go ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy do Bratysławy.