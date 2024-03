czytaj dalej

Część polityków Suwerennej Polski, w tym kolega Patryk Jaki, krytykuje mniej lub bardziej otwarcie działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy - powiedział we wtorek poseł PiS Michał Dworczyk, odnosząc się do piątkowej krytyki wystosowanej przez Jakiego pod adresem między innymi Mateusza Morawieckiego. W mediach społecznościowych odpowiedział mu Jaki, a to z kolei skomentował poseł PiS Paweł Jabłoński.