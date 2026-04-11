Szczecin Kajakarze sprzątają Odrę. W godzinę zapełnili cały kontener śmieci Oprac. Rafał Molenda |

Kajakarze sprzątają Odrę w Szczecnie

Akcja "Czysta Odra" rozpoczęła się w Szczecinie. Wolontariusze zbierają śmieci z brzegu rzeki, kanałów i okolicznych terenów zielonych. To część dużej, międzynarodowej inicjatywy, która potrwa do końca maja i obejmie ponad 100 lokalizacji w Polsce, Czechach i Niemczech.

Sprzątanie północnego odcinka Odry, od Słubic aż do Bałtyku, koordynuje Stowarzyszenie Wywrotka. W Zachodniopomorskiem wolontariusze posprzątali już ujście Płoni i okolice Jeziora Dąbie. W sobotę śmieci były zbierane w czterech różnych miejscach na terenie Szczecina.

Równolegle sprzątane były brzegi w rejonie kąpieliska Dziewoklicz, Regalicy, Sadlińskie Łąki i Wyspa Czapli Ostrów. Uczestnicy zbiórki nie mają wątpliwości, że pracy nie brakuje. Jak relacjonuje jeden z wolontariuszy, w ciągu godziny udało się zapełnić cały kontener. Wśród odpadów dominują opony, plandeki, kable, butelki i puszki.

Dzieci sprzątają brzegi Odry w Szczecinie Źródło: TVN24

Otwarta akcja dla wszystkich chętnych prowadzona jest także na Jeziorze Dąbie. Sprzątanie samego jeziora i okolicznych mokradeł potrwa do niedzieli. Stowarzyszenie Wywrotka podkreśla, że kalendarz tegorocznej edycji Czystej Odry nie jest zamknięty. Osoby i organizacje, które chcą dołączyć do inicjatywy, nadal mogą zgłaszać swoje akcje przez formularz dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia.

Akcja Czysta Odra odbywa się od 2022 roku na całym biegu rzeki, od źródeł na Morawach po ujście do Bałtyku. W ubiegłym roku wzięło w niej udział ponad 25 tysięcy wolontariuszy z trzech krajów. Zebrali łącznie 206 ton odpadów. Od początku istnienia inicjatywy z Odry, jej dopływów i okolicznych zbiorników usunięto już około 1000 ton śmieci.

