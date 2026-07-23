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Szczecin

Jeden ukrył się w śmietniku, drugi pod kartonami

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Pijany kierowca uciekał przed policjantami ulicami Szczecina
W Szczecinie 30-latek uciekał przed policją. Ukrył się w śmietniku
Źródło wideo: KMP Szczecin
Źródło zdj. gł.: KMP Szczecin
30-latek nie zatrzymał się do kontroli, a następnie porzucił auto i uciekł pieszo. Ukrył się w śmietniku, znalazł go tam policyjny pies. Z kolei pijany 28-latek liczył, że nikt go nie zauważy pod kartonami.

To miała być standardowa kontrola drogowa, ale 30-latek zlekceważył sygnały, które dawali mu policjanci ze szczecińskiej drogówki i ruszył dalej. Po drodze mężczyzna doprowadził do kolizji. Wtedy porzucił auto i dalej zaczął uciekać pieszo.

Do działań dołączył kolejny policjant oraz funkcjonariusz z psem służbowym. - Pies podjął trop, dzięki czemu udało się odnaleźć mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy. Schował się w śmietniku. Badanie wykazało, że 30-latek był pijany - poinformowała st. sierż. Nikola Podzińska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Test na obecność środków odurzających też dał wynik pozytywny. Dodatkowo podczas kontroli okazało się, że pojazd nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC.

- Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a samochód został odholowany. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających stanowi śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego - przypomniała Podzińska.

Za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków grozi do trzech lat więzienia, a za ucieczkę do pięciu.

Uciekł i schował się pod kartonami

Na ucieczkę zdecydował się też 28-letni kierowca z gminy Sośnie (Wielkopolska).

- Stracił panowanie nad samochodem. Jadąc prostym odcinkiem drogi, zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie na chodnik, po czym uderzył w ogrodzenie oraz dwa budynki - tłumaczy Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka ostrowskiej policji.

Uderzył autem w dwa budynki
Uderzył autem w dwa budynki
Źródło zdjęcia: KPP Ostrów Wielkopolski

Policjanci szybko ustalili, kto siedział za kierownicą. Zapukali do jego drzwi.

- Na miejscu zastali 28-latka. Mężczyzna próbował się ukryć. Położył się pod kartonami i liczył na to, że policjanci tam nie zajrzą - dodała rzeczniczka ostrowskiej policji.

Badanie alkomatem wykazało, że miał 1,4 promila alkoholu w organizmie. Kierowca będzie odpowiadał przed sądem za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości i za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Źródło: tvn24.pl, TVN24
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Tagi:
PolicjaAlkoholDrogi w Polsce
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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