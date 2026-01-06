Handlowali narkotykami i lekami, drukowali banknoty. 20 osób stanie przed sądem

Do zdarzenia doszło w Szczecinie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 20 osobom. Dwunastu z nich zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w celu osiągania korzyści majątkowych. Pozostałe osiem osób to dilerzy lub odbiorcy narkotyków.

Śledztwo prowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy ustalili, że grupa została założona i była kierowana przez 40-letniego mieszkańca Szczecina. W grupie działało co najmniej 12 osób z podziałem ról. Proceder trwał od stycznia do grudnia 2023 roku.

Członkowie grupy są oskarżeni o to, że wprowadzali do obrotu znaczne ilości środków odurzających, substancji psychotropowych oraz produktów leczniczych o działaniu psychoaktywnym.

Znaleziono mefedron i amfetaminę Źródło: CBŚP

"Ustalono, że w tym okresie sprzedano co najmniej 30 kg mefedronu, 10 kg marihuany, 5 kg amfetaminy oraz 400 g kokainy, a także leki zawierające m.in. morfinę" - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji.

20 oskarżonych w sprawie narkotyków i fałszywek

Według CBŚP, grupa zajmowała się również podrabianiem oraz wprowadzaniem do obrotu banknotów o nominałach 20, 50, 100 i 200 złotych. W toku śledztwa znaleziono łącznie 130 podrobionych banknotów. Fałszywe pieniądze były wykorzystywane m.in. w sklepach spożywczych i monopolowych, drogeriach, taksówkach oraz podczas transakcji narkotykowych.

Podrobione banknoty Źródło: CBŚP

Jak ustalili śledczy, podrabianie banknotów odbywało się przy użyciu prymitywnej metody - kopiowania i drukowania pieniędzy na zwykłej atramentowej drukarce wyposażonej w skaner. W przestępczy proceder zaangażowane były również osoby małoletnie.

Organizatorowi grupy oraz jej członkom grożą kary od 2 do 25 lat pozbawienia wolności.

CBŚP rozbiło grupę przestępczą Źródło: CBŚP

OGLĄDAJ: TVN24 HD