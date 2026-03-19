Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Grzywna dla publicznego radia po głośnej tragedii. Sąd nie miał wątpliwości

Siedziba UODO
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
Kara 56 tys. zł dla Radia Szczecin utrzymana przez sąd. Sprawa dotyczy publikacji z 2022 roku, w której podano informacje umożliwiające identyfikację nieletniego syna posłanki. Radio czeka na uzasadnienie decyzji sądu.

Informację o decyzji sądu jako pierwszy podał w mediach społecznościowych prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. "Sąd potwierdził właśnie legalność decyzji Prezesa UODO wobec Radia Szczecin za naruszenie ochrony danych" - napisał Wróblewski.

Chodzi o karę finansową w wysokości ponad 56 tysięcy złotych nałożoną na rozgłośnię za brak procedur chroniących dane osobowe. Decyzja urzędu zapadła w marcu ubiegłego roku. UODO uznał wówczas, że Polskie Radio Szczecin jako administrator danych nie zapewniło odpowiedniej ochrony praw bohaterów publikacji. Sąd, który rozpatrywał skargę, potwierdził, że decyzja była zgodna z prawem.

Sąd potwierdził legalność decyzji wobec Radia Szczecin - napisał prezes UODO

Sprawa publikacji z 2022 roku

Sprawa dotyczy materiału wyemitowanego w 2022 roku. Autorem publikacji był ówczesny dziennikarz stacji Tomasz Duklanowski. Opisał on sprawę mężczyzny skazanego prawomocnie za przestępstwa seksualne wobec małoletniego. Sąd wymierzył karę kilku lat pozbawienia wolności, a wyrok uprawomocnił się w grudniu 2021 roku.

W materiale radiowym pojawiły się informacje dotyczące aktywności matki ofiar, związanej z działalnością polityczną. Choć nazwisko nie padło wprost, przekazane szczegóły pozwalały na identyfikację rodziny. Sprawę szybko podjęły kolejne redakcje, w tym telewizja publiczna oraz media o profilu prawicowym. Autor publikacji komentował sprawę również w ogólnopolskich programach informacyjnych. Kilka tygodni po emisji materiału jeden z opisywanych małoletnich odebrał sobie życie.

Szereg nieprawidłowości

Podczas kontroli przeprowadzonej w Radiu Szczecin inspektorzy UODO stwierdzili szereg nieprawidłowości. Rozgłośnia nie przeprowadziła analizy ryzyka związanej z przetwarzaniem danych osobowych w działalności redakcyjnej. Nie stosowała się także do własnej dokumentacji dotyczącej ochrony danych i nie wdrożyła środków, które zapewniałyby poufność informacji.

- W tej sprawie nie chodziło jedynie o ukaranie rozgłośni - mówi w rozmowie z tvn24.pl rzecznik prasowy UODO Karol Witowski. - Tu chodzi o poprawę systemu działania lokalnych stacji Polskiego Radia. Wierzymy, że nagłaśnianie tego typu nieprawidłowości przyniesie efekt w postaci poprawy standardów ochrony danych w mediach - dodał Witowski.

Co zrobi zarząd radia?

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, likwidator Radia Szczecin czeka teraz na pisemne uzasadnienie decyzji sądu. Konkretne decyzje będą podejmowane po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia.

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojciech Olkuśnik/PAP

Udostępnij:
Tagi:
SzczecinPolskie RadioSądDane osobowe
Zwiń opisWięcej
