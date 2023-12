Adwokat doktor Kubisy: uzasadnienie zarzutów to dosłownie pięć linijek tekstu

Mecenas Rafał Gawęcki, obrońca ginekolożki Marii Kubisy, której postawiono zarzuty popełnienia pięciu przestępstw polegających na udzielaniu pomocy w przerwaniu ciąży, odniósł się w rozmowie z TVN24 do oświadczenia śledczych dotyczących kwestii proceduralnych. Chodzi o doręczenie pisemnego uzasadnienia. W jego ocenie to uzasadnienie "nie spełnia wymogów formalnych". - To jest dosłownie pięć linijek tekstu, taka ogólna formuła - precyzował.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie poinformowała 22 listopada o przedstawieniu ginekolożce Marii Kubisie (zgodziła się na publikację swojego imienia, nazwiska oraz wizerunku), "zarzutów popełnienia pięciu przestępstw polegających na udzielaniu kobietom ciężarnym pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży".

"Zarzuty przedstawiono w oparciu o zgromadzone w toku śledztwa dowody, w tym zeznania świadków, oględziny zawartości telefonu Marii K. oraz informacje zawarte w zatrzymanych dokumentach" – poinformowała w komunikacie prokuratura.

Według ustaleń śledczych, Maria Kubisa w swoim gabinecie lekarskim "sprzedawała pacjentkom lek o działaniu wczesnoporonnym oraz instruowała, co do sposobu przyjęcia tabletki tak, aby doszło do przerwania ciąży u pacjentki". "W toku śledztwa ustalono, że dochodziło w toku wizyt lekarskich do sytuacji, w których Maria K. nie przeprowadzała wywiadu ani badania lekarskiego i nie sporządzała dokumentacji medycznej z wizyty. Podejrzana nie ustalała, czy zaistniały określone ustawowo przesłanki do przerywania ciąży" – podała Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Prokuratura "stanowczo zaprzecza", że miało dojść "do naruszenia gwarancji procesowych podejrzanej"

Natomiast kilka dni później, 25 listopada, w kolejnym komunikacie "stanowczo zaprzeczyła", aby w ramach śledztwa "w toku wykonywania z Marią K. czynności w postaci ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów doszło do naruszenia gwarancji procesowych podejrzanej i nieuprawnionego ograniczenia jej prawa dostępu do informacji o treści przedstawionych jej zarzutów".

"Nadmienić należy, iż po ogłoszeniu zarzutu Maria K. nie złożyła wniosku o jego ustne uzasadnienie. Nieuprawnionym jest zatem publicznie formułowany przez jej obrońcę zarzut o nieprzekazaniu podejrzanej ustnego uzasadnienia zarzutu" - dodano.

"Udostępnienie podejrzanej i jej obrońcy treści zarzutu wraz z jego uzasadnieniem zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W dniu 22 listopada 2023 r. podejrzana złożyła wniosek o doręczenie jej pisemnego uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Dokument taki został niezwłocznie sporządzony i już po dwóch dniach, tj. w dniu 24 listopada 2023 r. przesłany do podejrzanej i do jej obrońcy" - przekazano.

Mecenas Gawęcki: uzasadnienie nie spełnia wymogów formalnych

Mecenas Rafał Gawęcki, pełnomocnik doktor Kubisy, powiedział w sobotę w rozmowie z TVN24, że "uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a w zasadzie uzasadnienie postanowienia o uzupełnieniu, otrzymał w środę 29 listopada". - Natomiast jeżeli chodzi o samą treść tego uzasadnienia, to mogę powiedzieć, że to jest dosłownie pięć linijek tekstu, taka ogólna formuła, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy - w tym zeznania świadków, dane zabezpieczone w nośnikach oraz dokumenty - uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa. No i to jest w zasadzie całe uzasadnienie - powiedział.

- W mojej ocenie takie uzasadnienie nie spełnia wymogów formalnych określonych w przepisach, bowiem przepisy wyraźnie mówią o tym, że uzasadnienie powinno zawierać w szczególności wskazanie faktów i dowodów. W mojej ocenie takie uzasadnienie czyni zadość przepisom Kodeksu postępowania karnego - kontynuował.

Mecenas Gawęcki przyznał również, że "nie do końca rozumie" oświadczenie prokuratury z 25 listopada. - Mam wrażenie, że prokuratura polemizuje sama ze sobą, używając do tego wyrwanych z kontekstu elementów moich wypowiedzi. Nie jest natomiast prawdą, jak to zostało przedstawione w oświadczeniu, że doktor Kubisa nie składała wniosku o ustne uzasadnienie. Takie żądanie zostało zawarte na dokumencie postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Zachęcam prokuraturę do przeczytania tego oświadczenia - dodał.

Adwokat mówił także o tym kiedy zostało wysłane uzasadnienie. Według komunikatu prokuratury zostało ono wysłane 24 listopada. - Mogę opierać się na informacjach, które ja mam i które ja sprawdziłem. Nie ukrywam, że byłem trochę zaskoczony tym, że prokuratura tak szybko wysłała mi uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Sprawdziłem - po tym, jak otrzymałem ten dokument w środę 29 listopada - kiedy ono zostało nadane na poczcie. Ze strony Poczty Polski wynika, że ten dokument został nadany nie 24 listopada, czyli w piątek, (...), ale już później, to jest w poniedziałek 27 listopada - mówił dalej mecenas.

Doktor Maria Kubisa TVN24

Sprawa doktor Marii Kubisy

Doktor Maria Kubisa nie przyznaje się do zarzucanych jej przez prokuraturę zarzutów. Grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności.

Maria Kubisa prowadzi w Szczecinie prywatny gabinet lekarski, pracuje w szpitalu w Nowogardzie, jest też ordynatorką ginekologii w szpitalu w przygranicznym niemieckim mieście Prenzlau.

W styczniu tego roku funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację pacjentek prowadzoną od 1996 r. Została zwrócona dopiero po blisko dwóch miesiącach.

