Zatrzymali siedmiu podejrzanych o oszustwa internetowe. "Straty w wysokości ponad 300 tys. zł"

Otrzymywali dostęp do bankowości internetowej

Pokrzywdzony wystawiając przedmiot na sprzedaż otrzymywał od oszustów wiadomość o zakupie przedmiotu. W treści wiadomości znajdował się link przekierowujący na podrobioną stronę internetową wyłudzajacą dane logowania do bankowości elektronicznej.

Za pośrednictwem tej strony sprawca otrzymywał dostęp do bankowości internetowej osoby pokrzywdzonej co pozwalało mu na swobodne dysponowanie przejętym rachunkiem bankowym.

Przekonywali do zainstalowania programów do zdalnej obsługi komputera

"Kolejnym wykorzystywanym wektorem ataku były kontakty telefoniczne z pokrzywdzonymi przez osoby podające się za pracowników banku, wskazując iż osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do ich rachunku bankowego" – zaznacza podkom. Wrześniowski.

Przestępcy informowali ofiary o konieczności zabezpieczenia środków zgromadzonych na ich rachunkach bankowych. Oferując pomoc przekonywali swoje ofiary do zainstalowania programów do zdalnej obsługi komputera w wyniku czego internetowi oszuści uzyskiwali dostęp do bankowości pokrzywdzonych i sami realizowali przelewy na swoje rachunki, bądź przekonywali pokrzywdzonych aby wpłacali pieniądze na specjalnie w tym celu utworzony „bezpieczny” rachunek banku za pośrednictwem płatności BLIK, finalnie zaś pieniądze trafiały na rachunki sprawców.