Duża awaria ciepłownicza. Szpital bez ogrzewania

Szczecin Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek po godzinie 10 szczecińska lecznica poinformowała o poważnej awarii głównej sieci ciepłowniczej, która jest odpowiedzialna za ogrzewanie budynków szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. Szpital podkreślił w komunikacie, że trwają prace naprawcze. Na razie trudno jednak określić, kiedy usterka zostanie usunięta.

Placówka ma w tej chwili ograniczone możliwości udzielania świadczeń medycznych, zwłaszcza jeśli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie Źródło: TVN24

Wstrzymane hospitalizacje i operacje

"Nieprzerwanie realizowane są świadczenia dla pacjentów w ramach działających tu centrów urazowych dla dorosłych i dzieci. Do odwołania mogą zostać wstrzymane planowe hospitalizacje oraz planowe zabiegi operacyjne, z wyjątkiem pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym oraz znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia" - czytamy w komunikacie.

Pacjenci, których hospitalizacje muszą zostać przełożone, są na bieżąco informowani o nowych terminach przyjęć. Świadczenia zdrowotne realizowane na rzecz pacjentów onkologicznych są kontynuowane bez zmian.

"Szpital nieustannie monitoruje sytuację i pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi organami oraz służbami. O wszelkich istotnych zmianach dotyczących funkcjonowania placówki będziemy informować na bieżąco" - czytamy dalej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Michał Malinowski /tok