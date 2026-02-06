Duża awaria ciepłownicza. Szpital bez ogrzewania

W piątek po godzinie 10 szczecińska lecznica poinformowała o poważnej awarii głównej sieci ciepłowniczej, która jest odpowiedzialna za ogrzewanie budynków szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. Szpital podkreślił w komunikacie, że trwają prace naprawcze. Na razie trudno jednak określić, kiedy usterka zostanie usunięta.
Placówka ma w tej chwili ograniczone możliwości udzielania świadczeń medycznych, zwłaszcza jeśli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy.
Wstrzymane hospitalizacje i operacje
"Nieprzerwanie realizowane są świadczenia dla pacjentów w ramach działających tu centrów urazowych dla dorosłych i dzieci. Do odwołania mogą zostać wstrzymane planowe hospitalizacje oraz planowe zabiegi operacyjne, z wyjątkiem pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym oraz znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia" - czytamy w komunikacie.
Pacjenci, których hospitalizacje muszą zostać przełożone, są na bieżąco informowani o nowych terminach przyjęć. Świadczenia zdrowotne realizowane na rzecz pacjentów onkologicznych są kontynuowane bez zmian.
"Szpital nieustannie monitoruje sytuację i pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi organami oraz służbami. O wszelkich istotnych zmianach dotyczących funkcjonowania placówki będziemy informować na bieżąco" - czytamy dalej.
Opracował Michał Malinowski /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24